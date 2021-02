A Internet está lenta. O que posso fazer?

Como regresso ao confinamento geral, voltaram as queixas de Internet lenta. O PÚBLICO falou com especialistas para perceber o motivo e saber o que pode ser feito para remediar a situação.

Desde 2020 que a normalização do teletrabalho e das aulas à distância vieram testar a robustez das ligações à Internet. E com Portugal de novo em confinamento geral, voltaram as queixas de Internet lenta um pouco por todo o país. Os especialistas explicam, no entanto, que esta lentidão é normal.