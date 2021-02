Em seis anos mais de 600 casamentos envolveram pelo menos um menor de 18 anos

A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, quer desencobrir e reprimir as práticas tradicionais nefastas. Esta sexta-feira, anuncia um grupo de trabalho sobre prevenção e combate a casamentos infantis, precoces e forçados. E o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem um novo modelo de sinalização de vítimas em viagem para países onde continua a ser comum essa prática e a de mutilação genital feminina.

Pandemia travou subida de enlaces

Por lei, quem tem entre 16 e 18 anos pode oficializar uma união, desde que os pais autorizem. Exigindo um aumento da idade legal, várias organizações têm alertado para o incremento do casamento precoce, que aumenta o risco de abandono escolar, gravidez prematura e violência doméstica. E pedido o seu fim.

Os dados do Instituto dos Registos e Notariado citados por Rosa Monteiro apontam nessa direcção: 95 em 2015, 98 em 2016, 108 em 2017, 119 em 2018, 130 em 2019, 78 até Outubro de 2020. São mais de 600 casamentos em seis anos a envolver pelo menos um nubente com menos de 18 anos. Só a pandemia travou a subida. O casamento forçado, esse, sendo crime desde 2015, será uma realidade oculta.

“É um fenómeno complexo”, comenta Rosa Monteiro. Pode estar associado – exemplifica – ao tráfico de seres humanos. “Há um conjunto muito diverso de situações. Precisamos de ter mais informação. Queremos que se faça um levantamento, que se perceba o que existe, até onde o controlo penal é eficaz”, prossegue. “Vários agentes do sistema dizem que haverá muitas situações que fogem ao controlo penal.”

Há distintos pontos de partida. Alguns seguem a teia dos fluxos migratórios. Os casamentos infantis, precoces, combinados, arranjados, forçados são comuns em vários países. Subsistem em contextos de grande pobreza e em dinâmicas de desigualdade de género. “A maior parte das vítimas é do sexo feminino”, torna Monteiro.

O grupo terá de desocultar a realidade nacional, olhar lá para fora em busca de boas práticas, escrever um guia de intervenção, definir e lançar uma campanha, pensar em recomendações e propostas. Até final de 2021 terá de apresentar um relatório final – Livro Branco sobre práticas tradicionais nefastas.

Não é o grau zero. Rosa Monteiro destaca o trabalho de proximidade que tem sido feito junto de comunidades de risco. Em 2018, foi lançada uma linha de apoio para alavancar oito projectos de organizações não governamentais. Quinta-feira, abriu uma nova linha (no valor de 50 mil euros). No ano passado, abriu o primeiro espaço de atendimento às vítimas de violência doméstica e/ou de práticas tradicionais nefastas no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes em Lisboa. Em breve, igual resposta deverá ser montada no Porto e em Faro.

Mais de cinco mil profissionais formados

O novo fluxograma de comunicação de eventuais casos nos aeroportos foi elaborado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Tal instrumento estava previsto no Plano de Acção para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, inserido na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030. As comissões de protecção de crianças também têm um guia actualizado sobre mutilação genital.

Monteiro não diz que a mutilação genital está a aumentar. Diz que está a aumentar, sim, “a capacidade de diagnóstico” nos serviços de saúde. Tem havido um esforço para chegar a cada vez mais profissionais. Desde 2018, 5100 receberam formação. No ano passado, apesar da pandemia, foram 900.

A Plataforma de Dados da Saúde centraliza a informação sobre o fenómeno. Trinta anos é a idade média das sobreviventes de mutilação genital que têm sido detectadas em Portugal. No ano passado, 45 em consultas de gravidez, 20 em internamentos, 20 no acompanhamento pós-parto, 16 em consultas de medicina geral. Foram submetidas ao corte fora de Portugal, a maior parte antes dos 12 anos. Atendendo ao país de origem, destacam-se a Guiné-Bissau (68%) e a Guiné Conacri (21%). Também têm sido detectados casos de mulheres oriundas da Nigéria, do Senegal, da Serra Leoa e de outros países.