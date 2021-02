Ihor disse que ia assinar contrato de trabalho. SEF barrou-lhe na mesma a entrada

Na quinta-feira, Irina Fonseca, a inspectora que fez a tradução da entrevista que barraria a entrada de Ihor Homenyuk, deu mais um pormenor que põe em causa o procedimento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) na decisão de o deter no centro de instalação temporária (CIT) do aeroporto de Lisboa, onde viria a morrer a 12 de Março: Ihor Homenyuk disse que ia assinar um contrato de trabalho no dia seguinte à sua chegada.