Covid-19: Portugal regista mais 6916 novos casos e 258 mortes

Portugal registou mais 6916 novos casos de infecção pelo novo coronavírus (o que corresponde a um aumento de 0,9%) e 258 mortes, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde. O número de novos infectados voltou a diminuir, mas o de mortes subiu relativamente ao dia anterior, data em que se registaram 225 óbitos. Este é o menor número de novos casos registado a uma sexta-feira das últimas seis semanas.

Embora divulgados no boletim desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de quinta-feira. No total, o país contabiliza 13.740 óbitos por covid-19 e 755.774 casos confirmados desde Março.

O número de pessoas internadas nos hospitais portugueses com a doença voltou a diminuir, encontrando-se agora 6412 pacientes com covid-19 hospitalizados (menos 84 em relação ao dia anterior). No entanto, registou-se um aumento do número de doentes em cuidados intensivos: são agora 904 (mais 41).

Até ao momento, já foram administradas 364.211 doses da vacina contra a covid-19 em Portugal, de acordo com o contador do site do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Segundo os últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, relativos ao dia 4 de Fevereiro de 2021, 0,83% dos portugueses já receberam as duas doses da vacina – ou seja, estão completamente vacinados contra a covid-19. Significa isto que falta ainda vacinar 69,17% dos cidadãos para atingirmos a imunidade de grupo (ainda que esta fasquia possa variar dependendo das previsões).

O primeiro-ministro disse esta sexta-feira que “é fundamental” que a indústria consiga aumentar a capacidade de produção de vacinas e que é “importante que a União Europeia já tenha reforçado as doses que adquiriu para podermos acelerar este processo de vacinação”. António Costa afirmou ainda que “só retomaremos a normalidade quando todos estivermos vacinados ou pelo menos 70% de nós estivermos vacinados e a imunidade de grupo tenha sido adquirida”.

O plano está desenhado para atingirmos o nível de 70% de vacinação “no final do Verão”. “Temos ainda este Inverno para passar, temos ainda a Primavera, temos ainda o Verão e todos os dias estão pessoas a ser vacinadas”, disse.

A proibição de circulação entre concelhos volta a aplicar-se entre as 20h desta sexta-feira e as 5h de segunda-feira no continente, apesar de algumas excepções previstas na regulamentação do estado de emergência em vigor até 14 de Fevereiro.