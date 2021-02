Ordem dos Advogados perde vice-presidente e cinco vogais por divergências com bastonário

A falta de apoio aos advogados que ficaram sem rendimentos por causa da pandemia e as divergências com o bastonário sobre as medidas a tomar para ajudar aqueles profissionais terá estado na base do pedido de demissão de um dos três vice-presidentes do conselho geral da Ordem, Rui da Silva Leal e de cinco vogais. A demissão foi apresentada na quinta-feira de manhã numa reunião do conselho e comunicada por carta, no próprio dia, à presidente do conselho superior, a quem cabe aceitar ou não a renúncia.

Para além de Silva Leal, deixam o conselho geral os vogais Madalena Alves Pereira, José Rodrigues Lourenço, Pedro Teixeira Reis, Tânia Lima da Mota e Paulo Pita Soares. Estes membros têm defendido que o pagamento das quotas por parte dos advogados devia ser suspenso por pelo menos meio ano, mas o conselho, presidido pelo bastonário, Menezes Leitão, limitou-se a aprovar apenas uma moratória da cobrança de quotas no primeiro semestre deste ano.

Uma das propostas aprovadas, que suscitou polémica, permitirá aos advogados em maiores dificuldades por causa da pandemia entregarem a cédula profissional à Ordem, o que os exime de pagar quotas — que, no caso da Caixa de Previdência a que estão vinculados, ascendem no mínimo, para a maioria da classe, a mais de duas centenas de euros mensais.

O problema, explica o ex-presidente do conselho deontológico de Lisboa Paulo Graça, é que se estes advogados continuarem a exercer mesmo com a inscrição na Ordem suspensa isso poderá acarretar grandes problemas para os seus clientes, uma vez que os actos que praticarem podem ser considerados nulos. “Isto é gravíssimo. É um convite ao exercício ilegal da profissão”, considera este profissional, explicando que a situação implica ainda o cancelamento do seguro de responsabilidade civil que protege os advogados.

“Enquanto presidente do conselho deontológico participei ao Ministério Público de vários advogados que exerciam mesmo com a inscrição suspensa. Estão em causa os crimes de usurpação de funções e procuradoria ilícita”, recorda.

Num comunicado publicado no site da Ordem, o conselho geral explica que este regime especial só vigorará enquanto estiverem suspensos os prazos judiciais. Ignora-se neste momento quando poderão os tribunais retomar a actividade normal. “Ao mesmo tempo o conselho geral deliberou isentar do pagamento da taxa de reinscrição todos os advogados que neste período requeiram a suspensão, independentemente do momento em que peçam essa reinscrição, garantindo que a sua cédula é reactivada em 24 horas”, refere a mesma nota informativa. Não será exigida, como requisito para a reinscrição, a ausência de dívidas à Ordem dos Advogados.

No caso dos profissionais que fazem defesas oficiosas, podem voltar a inscrever-se no chamado sistema de acesso ao direito depois de reactivarem a sua inscrição na Ordem.

O conselho geral da Ordem dos Advogados é composto por 21 membros — um presidente, três vice-presidentes e 17 vogais —, mas depois da saída recente de uma vogal (Maria da Costa Santos) e da morte de outro (França Pitão) fica agora reduzido a 13 elementos. Além dos apoios aos advogados que ficaram sem rendimentos, na origem das divergências estão também o aumento de salários dos seus funcionários no início do ano, que terá resultado num aumento de encargos de cerca de 50 mil euros e a distribuição aos mesmos funcionários de cabazes de Natal.