Líder do CDS cria órgão consultivo e chama 14 personalidades da sociedade civil

A comissão executiva do CDS, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, vai ter um órgão consultivo novo – o conselho estratégico e programático – que integrará 14 personalidades da sociedade civil, de várias áreas, e identificadas com a “direita social”. “Será um órgão muito pró-activo, construtor de propostas e com grande influência na definição da estratégia política do CDS. Produzirá trabalho de qualidade para mostrar ao partido e ao país. As superlativas qualidade das personalidades que o compõem engrandecem a dimensão deste projecto”, afirma ao PÚBLICO Francisco Rodrigues dos Santos.