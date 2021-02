Procuram-se ideias inovadoras para combater a obesidade — as melhores ganham 83 mil euros

As três melhores ideias serão premiadas com mais de 83 mil euros cada. “Temos em Portugal boas ideias e bons projectos que, com o incentivo certo, podem estar entre as apoiadas no âmbito deste desafio”, disse Helena Novais, da organização do The Healthy Food Challenge.

Um projecto internacional de promoção de sistemas alimentares saudáveis está à procura de ideias inovadoras para prevenir a obesidade entre as pessoas mais vulneráveis. As três melhores ideias serão premiadas com mais de 83 mil euros cada. As candidaturas poderão ser submetidas entre 1 e 19 de Março.

Helena Novais, da organização, frisou a importância de encontrar boas soluções para prevenir a obesidade, criando ambientes alimentares mais saudáveis para os mais vulneráveis, sobretudo em contexto de pandemia. “Sabemos que a obesidade é o factor de risco modificável mais significativo para o desenvolvimento da diabetes tipo II e outras doenças, que o tratamento não é suficiente e que é urgente mais prevenção”, afirmou.

A responsável em Portugal da Novo Nordisk, que em conjunto com a EAT, organização sem fins lucrativos dedicada à transformação do sistema alimentar global, lançou o “The Healthy Food Challenge”, defende que a pandemia de covid-19 veio sublinhar a urgência da prevenção.

“As pessoas com diabetes e obesidade correm um risco mais elevado no caso de infecção por covid-19, sabemos que a desigualdade social está intimamente ligada à desigualdade na saúde e sabemos que a obesidade é mais prevalente nas pessoas com nível socioeconómico mais baixo e que, ao mesmo tempo, são as áreas socioeconomicamente mais desfavorecidas que têm um acesso mais limitado a alimentos saudáveis e a preços acessíveis”, explicou a responsável.

“É um ciclo não virtuoso que é preciso quebrar”, observou Helena Novais, insistindo que a intenção é desafiar organizações sociais, grupos de jovens, comunidades religiosas, instituições públicas e organizações privadas em todo o mundo, incluindo em Portugal.

Quanto ao problema da obesidade, Helena Novais reconhece que “o cenário em Portugal não é animador”. “Mais de metade dos portugueses vivem ou com obesidade ou pré-obesidade [62% nos dados de um estudo do ano passado do Instituto Ricardo Jorge]”, nota.

“Este projecto pode trazer um desafio para os diferentes actores em Portugal testarem soluções que, de outra forma, podiam ter dificuldades em arrancar (...). Não é só o incentivo financeiro, mas é ter acesso a um projecto em que há apoio no desenvolvimento das propostas e partilha de conhecimento com outras organizações de outros países”, observou.

“Seria óptimo ver uma ideia do nosso país ser discutida na cimeira das Nações Unidas sobre os sistemas alimentares, que vai ocorrer no final deste ano e que é onde as três ideias vencedoras serão apresentadas”, disse.

As ideias podem ser submetidas online, entre 1 e 19 de Março e haverá dois momentos de selecção: um entre Fevereiro e Setembro e um último em Outubro. As três eleitas receberão 100 mil dólares (mais de 83.000 euros) cada.