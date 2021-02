Um músico deixou a flauta de 20 mil euros num comboio em Chicago — um sem-abrigo encontrou-a

Donald Rabin vasculhou comboio atrás de comboio, em Chicago, durante quatro horas. Foi à polícia declarar um objecto perdido. Tinha até telefonado a todas as paragens da Linha Azul.

Ainda assim, a flauta de 22 mil dólares (cerca de 18 200 euros) que Rabin tinha deixado num comboio da Chicago Transit Authority, na sexta-feira, 29 de Janeiro, não parecia estar em lado algum.

Numa última tentativa, Rabin, um estudante do Conservatório de Boston, na Berklee College of Music, de visita a Chicago, recorreu à sua página do Facebook.

“EMERGÊNCIA FLAUTA”, escreveu Rabin, de 23 anos. “A minha flauta ficou no comboio e estou desesperado por encontrá-la, porque é a minha alegria, carreira e única paixão neste mundo. Só espero que alguma alma bondosa esteja algures por aí com o meu instrumento.”

Contra todas as probabilidades, Rabin recebeu uma mensagem de resposta. Um homem em situação de sem-abrigo tinha encontrado a flauta de prata e ouro de 18 quilates, mas havia um senão: Rabin teria de o acompanhar a uma loja de penhores e pagar 550 dólares (457 euros) para a recuperar.

“Não havia qualquer possibilidade de isso acontecer”, disse Rabin, ao The Washington Post. Foi preciso um dono da loja de penhores consciencioso e a ajuda da polícia de Chicago, mas Rabin acabou por recuperar a valiosa flauta, sem ter de pagar.

Agora, o flautista espera que outros ajudem a pagar de volta a Lukas Mcentee, o homem em situação de sem-abrigo que encontrou a flauta, enquanto ele procura uma forma de sair das ruas. “Tenho realmente empatia com o casal sem-abrigo”, disse Rabin, ao The Post. “Acredito em segundas oportunidades e queria dar-lhe o benefício da dúvida.”

Do metro para a loja de penhores

O precioso instrumento foi um presente da sua falecida avó, que deixou a Rabin parte da sua herança para que o neto pudesse comprar a sua primeira flauta profissional.

Na sexta-feira passada, pouco depois de chegar ao Aeroporto Internacional de O'Hare, Rabin embarcou num comboio da Linha Azul a caminho do apartamento arrendado, no bairro de Wrigleyville. Ao sentar-se, colocou a caixa de couro preto da flauta numa fenda entre o assento e a parede, enquanto fazia uma nota mental para não se esquecer dela, disse ao The Post.

Mas quando o comboio chegou à sua paragem, Rabin, que se apressou para recolher a bagagem e o portátil antes das portas se fecharem, saiu a correr do comboio. Momentos depois, quando o comboio já não estava na plataforma, apercebeu-se que se tinha esquecido de agarrar o único item que se tinha comprometido a não deixar para trás: a sua flauta.

Seguiu-se o pânico, descreve, mas ele sabia que não tinha muito tempo. “Percebi que precisava de agir rapidamente”, disse ele.

Quando as horas de procura e chamadas não compensaram, passou os dias seguintes a contactar meios de comunicação locais e a publicar um último apelo na sua página do Facebook. “A minha flauta ficou esquecida no comboio”, escreveu, numa publicação com as suas informações de contacto. “A flauta é o meu sustento e estou a tentar tudo o que posso fazer para a recuperar”.

Na terça-feira, no dia em que esperava voltar para casa, em Boston, duvidou que voltaria a ver a sua flauta. “Não há nenhuma chamada. Ninguém a entregou. Vou, pela primeira vez, deixar um sítio sem o meu instrumento”, disse Rabin.

Mais tarde, quando Rabin se sentava no avião prestes a levantar voo, um homem comentou a publicação, com uma fotografia da sua flauta. “Olá, Donald... Fui eu que encontrei a flauta, na Linha Azul, há alguns dias”, lia-se na mensagem de Mcentee.

Numa outra mensagem, disse Rabin, o homem explicou que ele e a esposa, ambos sem-abrigo, levaram o instrumento a uma loja de penhores local, em troca de um empréstimo de 500 dólares. Rabin podia recuperar a sua flauta assim que pagasse o valor (e mais 50 dólares, cerca de 41,50 euros, pelos juros acumulados) à loja de penhores. “Se me pudesse ajudar com qualquer tipo de recompensa [seria óptimo]”, escreveu o homem.

Entretanto, Gabe Coconate, o proprietário da West Town Jewelry & Loan, disse ao Chicago Sun-Times que já tinha chamado a polícia na segunda-feira, depois de a sua esposa ter reconhecido a flauta numa reportagem televisiva. Mcentee voltou à loja algumas vezes, disse Coconate ao jornal, mas a polícia de Chicago aconselhou-o a agarrar-se à flauta.

“Eu dizia-lhe: ‘ouve, meu, apareceu em todos os noticiários. Não é a tua flauta”, disse Coconate, ao Sun-Times. A polícia foi buscar a flauta à loja de penhores na quarta-feira, disse Rabin. O músico voou de volta a Chicago, na quinta-feira, para recuperar o seu instrumento, e tocou Over the Rainbow na esquadra da polícia, como forma de agradecimento.

Recuperar a flauta teve pouco a ver com o seu valor monetário, disse. “Quando toco, sinto sempre esta emoção e sensação de paz. Eu sei no meu coração que é a minha avó”, disse Rabin, ao The Post. “Por isso, hoje, quando finalmente consegui segurar a flauta nas minhas mãos, senti que era de novo a minha avó”.

Rabin diz que embora desejasse que Mcentee tivesse entregado a flauta aos perdidos e achados do CTA, espera que a história da sua flauta perdida possa acabar por ajudar Mcentee, que disse que dorme na Linha Azul com a esposa todas as noites.

Mcentee está agora a angariar fundos para arranjar um apartamento, de acordo com uma campanha de angarição de fundos no GoFundMe.

“Dei-lhes 25 dólares no GoFundMe e tentei dar-lhes 60 dólares para um hotel, naquela noite”, disse Rabin. “Disse-lhes que iria partilhar o seu GoFundMe. Eu queria ajudá-los. Também os compreendo.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post