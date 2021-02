Fundação “la Caixa” tem 150 bolsas de doutoramento e pós-graduação para atribuir

A Fundação “la Caixa”, em parceria com o banco BPI, tem um total de 150 bolsas para atribuir a investigadores que queiram prosseguir ou complementar os seus estudos.

O primeiro concurso consiste na oferta de 120 bolsas em pós-graduações estrangeiras para estudantes de investigação técnica e científica com mestrado, doutoramento ou em projectos de pré-doutoramento. Para a formação os estudantes podem frequentar universidades ou centros de ensino superior do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES), América do Norte e Ásia.

Os interessados podem candidatar-se até às 14h (13h em Portugal Continental) de dia 11 de Fevereiro, preenchendo o formulário. As colocações são conhecidas no dia 31 de Maio de 2021. Quem quiser mais informações pode consultar a apresentação do programa ou pedir esclarecimentos junto do email becas@fundacionlacaixa.org.

Há ainda 30 vagas para a bolsa de doutoramento INPhINIT Retaining. As bolsas destinam-se a investigadores em início de carreira interessados em realizar um programa de doutoramento em qualquer área científica numa universidade ou centro de investigação em Espanha ou Portugal. Caso pretendam fazê-lo em Espanha, os futuros estudantes devem comprovar ter residido, estudado ou trabalhado no país.

As candidaturas estão abertas até às 14h (13h em Portugal Continental) de 25 de Fevereiro e devem ser feitas através do formulário. Os resultados são conhecidos no dia 30 de Junho de 2021. Os investigadores podem saber mais informações acerca do concurso aqui ou por email, através do endereço fellowships@fundacionlacaixa.org.

Para ambos os concursos, são agendadas entrevistas presenciais antes da comunicação dos resultados.

