Estará o racismo institucionalizado nas forças de segurança? Como combatê-lo?

Mussu, Kuku, Mc Snake são apenas alguns nomes dos dez jovens assassinados por agentes policiais nos últimos 15 anos em Portugal, sem que estes actos tenham resultado em alguma pena efectiva. Segundo o relatório do Comité Anti-Tortura do Conselho da Europa de 2018, Portugal é dos países da Europa Ocidental com mais casos de violência policial, sendo que os riscos destes abusos incidem sobretudo em afrodescendentes. Manuel Morais, vice-presidente da Associação Sindical de Profissionais de Polícia (ASPP), e licenciado em Antropologia, numa entrevista à SIC, conta que num inquérito feito aos polícias, onde foram questionados se “o crime tem uma relação directa com a etnia (negra e cigana)”, 90% dos inquiridos responde que sim.

Estes são aspectos importantes que servem para a reflexão sobre o tema em questão: o racismo está institucionalizado nas forças de segurança? O que de facto observamos é que, por não haver consequências penais para os agentes que praticam estes actos bárbaros, muitas vezes contra jovens de 14 ou 15 anos, gera-se um sentimento de impunidade por parte dos polícias, agravando o problema da violência policial.

Outro aspecto importante, que deve ser salientado, é o facto de o vice-presidente da ASPP, Manuel Morais, após ter feito estas declarações à SIC, ter sido alvo de uma petição por parte dos polícias que exigiam a sua demissão. Algo que veio a acontecer. Isto apenas demonstra, mais uma vez, o incómodo causado por este tema, particularmente nesta instituição, e a conivência entre os policias relativamente a estes actos criminosos. Algo que é também retratado na reportagem Invisíveis da SIC.

Um debate com ideias, soluções e argumentos, feito não apenas no espaço público, mas principalmente na comunicação social.

Um estudo feito pela Universidade de Coimbra mostra que 75% das queixas de racismo praticado por polícias nos últimos dez anos acabaram arquivadas. Apenas 30% das queixas seguiram para o Ministério Público, mas nenhuma delas resultou numa condenação. Em acréscimo, das queixas por discriminação racial praticadas por membros das forças de segurança analisadas no estudo, 48% foram de cidadãos afrodescendentes, 33% de etnia cigana e os restantes de pessoas de outras nacionalidades que não a portuguesa.

O racismo ainda existe e deve ser combatido e, por isso, deve haver um debate alargado sobre quais as medidas a ser tomadas para colmatá-lo, não só nas instituições, mas na sociedade em geral. Um debate com ideias, soluções e argumentos, feito não apenas no espaço público, mas principalmente na comunicação social, pois não será certamente através da vandalização de estátuas, por muito controversas que possam ser, que se irá solucionar o problema do racismo.

A discussão de ideias é a melhor solução, melhor do que o extremar de posições que hoje existe, e que apenas dá alento para a capitalização destes acontecimentos pela extrema-direita, reforçando o seu discurso contra as minorias, impulsionador do ódio. Numa época marcada pela forte influência das redes sociais no enviesamento da opinião pública, e como a plataforma onde desencadeiam as polémicas e as discussões sobre os temas fracturantes como o racismo, cabe aos meios de comunicação social proporcionar um debate alargado com especialistas, activistas e os vários intervenientes na sociedade sobre estes temas. Só desta forma será possível combater estes problemas com clareza e objectividade.