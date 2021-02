Diálogo com Pedro Nuno Santos

Há uma velha piada que tem sempre renovada utilidade política. Certo dia, um homem que se considerava um grão de milho foi internado num hospício devido à sua patologia. Durante semanas os médicos esforçaram-se para o convencer que ele não é um grão de milho, é um ser humano. Assim que se reconhece enquanto ser humano, é autorizado a sair do internamento. No entanto, ao abrir a porta da rua sofre uma recaída e fecha rapidamente a porta: do lado de fora estava uma galinha e ele teve medo de ser comido. “O senhor sabe bem que não é um grão de milho, é um ser humano”, disse o médico. “É claro que eu sei”, responde o homem, “mas será que a galinha sabe?”.

Serve esta história para participar na reflexão iniciada por Pedro Nuno Santos (PNS) em que se debruçava sobre os resultados das eleições presidenciais e o papel do Partido Socialista nesse processo. A tese apresentada por PNS é a de que a ausência de uma candidatura partidária às eleições presidenciais foi uma cedência a uma tática centrista, cuja consequência a prazo é o reforço da extrema direita.

Começo por dizer que a tese central de PNS não é nova, já o afirmou publicamente em 2018 e, desta feita, apenas usa o quadro das eleições presidenciais para procurar a sua validação. Não é passível, portanto, de ser criticado pelo calendário escolhido, pois nem a democracia está suspensa nem as eleições presidenciais devem passar sem análise. Estranho algumas vozes que, sem ir ao conteúdo, se ficam pela crítica do timing para fugir à discussão ou aprofundar argumentos.

Também me parece que a escolha do centro por parte do PS não começou nas eleições presidenciais. A retórica escondida da maioria absoluta nas eleições legislativas de 2019 já era uma resposta à pergunta fundamental que se levantou desde que António Costa chegou ao Governo: seria a mudança política iniciada em 2015 uma viragem à esquerda do PS ou apenas um parênteses na deriva centrista em que o PS (e os restantes PS pelo mundo fora) embarcaram desde a “terceira via”? Ao pretender “governar sem empecilhos” e libertar-se dos partidos à esquerda, esse centrismo afirmava-se como um novo programa político face aos anos da “geringonça”. A esta distância temporal, é mais visível que a rejeição de qualquer acordo político à esquerda no pós-legislativas já era parte estrutural da nova arrumação partidária pretendida, processo consumado no Orçamento do Estado para 2021.

Regressando às presidenciais, para reforçar a tese dessa tentação centrista, olhemos as palavras de Carlos César: “graças aos eleitores socialistas, a democracia venceu na primeira volta”. Seguindo a retórica que vimos noutros países (exemplo de Macron é o mais recente), a análise omite a dicotomia entre esquerda e direita e reduz a escolha à disputa entre a democracia e o campo não democrático. A consequência deste pensamento é bem resumida por PNS na centralidade que foi dada ao candidato de extrema direita.

Sabemos que a política não pode ser apenas a arte do possível. Quem aceita essas vistas curtas pode pensar que se manterá no poder se a direita ficar refém da extrema direita para governar ou usando essa chantagem com os partidos à esquerda. Mas isso só serve para perpetuar o que existe e rejeitar as respostas e avanços que as pessoas exigem para as suas vidas, rejeitar o combate às desigualdades e aos atrasos do país que criam o desalento e o descontentamento que a extrema direita pode cavalgar.

Voltando à história com que comecei este artigo, afirmar a deriva centrista é importante e defender um posicionamento de esquerda igualmente. Mas a pergunta que fica é: o PS confiará nisso?

Por isso, sendo a certa a análise de PNS, a pergunta que fica é o que fará dela. É que os “bloqueios externos e internos” resultam das escolhas ideológicas às quais o PS se rendeu. A relação com a propriedade pública e a defesa dos serviços públicos, as metas do défice e a execução orçamental, a fiscalidade, a resposta às desigualdades sociais e à pobreza, a defesa do mundo do trabalho, o combate às várias formas de precariedade ou a submissão à União Europeia são os dilemas por resolver. O dossier da TAP bem o demonstra.

Por isso, voltando à história com que comecei este artigo, afirmar a deriva centrista é importante e defender um posicionamento de esquerda igualmente. Mas a pergunta que fica é: o PS confiará nisso?

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico