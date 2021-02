A democracia e o veneno

Esta semana foi notícia o facto de Portugal ter perdido a categoria de "democracia plena”, tendo passado para a categoria de “democracia imperfeita”, segundo o Democracy Index –​ 2020 do The Economist. A pontuação deste “Índice de Democracia”, com a inerente subjectividade e falibilidade, baseia-se em cinco categorias: processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. Com base nas pontuações obtidas numa série de indicadores dentro dessas categorias, cada país é classificado dentro de um dos quatro tipos de regime definidos no próprio relatório: “democracia plena”, “democracia imperfeita”, “regime híbrido” ou “regime autoritário”.