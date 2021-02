O ensino à distância

A temática é actualmente um mal menor para alguns e para outros uma medida assertiva. E se esta é uma forma sensata para evitarmos a disseminação da covid-19, o mesmo não se pode dizer das aprendizagens e dos conteúdos programáticos a leccionar. Assim, nesta fase, transmitir novos conhecimentos aos educandos em vez de privilegiarmos a consolidação de conhecimentos, é algo errático que evidencia sobretudo que não fomos capazes de tirar ilações do passado. Porque, na verdade, ao longo do processo educativo quando menosprezarmos as áreas fortes e fracas dos alunos comprometemos o sucesso escolar e o futuro dos mesmos. É bom que tenhamos consciência disso, pois haverá ao longo do ensino presencial tempo para fortalecer as áreas curriculares e colmatar as diversas lacunas. Saibamos, por isso, enfrentar a realidade do presente sem precipitações para que todos saiam a ganhar.

Manuel Vargas, Aljustrel

Santana Castilho

Mais uma vez levanto a voz para dar os parabéns a um jornalismo “contra-corrente": o artigo do professor Santana Castilho merece ser lido com muita atenção. Finalmente alguém que defende com rigor e clareza os interesses e direitos das crianças e jovens! Apesar das referidas desigualdades, a sociedade vai enfrentar problemas graves com comportamentos alterados sobretudo nas crianças mais pequenas já no médio prazo. Condenadas a ficar em casa com televisão ou portátil ligado o maior parte do dia... Já foram divulgados estudos que mostram as consequências desastrosas deste tipo de “actividade”.

Concordo plenamente com o professor, que aponta uma incapacidade do Governo em encontrar soluções criativas e não generalizadas. Pais e crianças sofrem em silêncio.

Margit Kegel, Lagos

Era bom que começasse bem...

O novo coordenador do plano de vacinação está escolhido e não começou com o pé certo, a meu ver; declarando que um só caso de vacinação indevida era indiscutivelmente errado e censurável, lá acrescentou o branqueador de tal ilícito recorrendo à... estatística: “um num milhão? Um em mil? Um em cem? Um em 10? Um em um ?”... mas foi (apenas) um em mil, senhores! E fiquei boquiaberta pela aceitação tácita do inaceitável.

O novo coordenador era o segundo na hierarquia da task force dum primeiro responsável que, fazendo uso da sua honra, renunciou ao cargo e nos trouxe, ainda que por breves instantes, uma lufada de esperança na ética que cada dia nos parece mais em desuso, mas corre o risco de nunca subir ao primeiro lugar da nossa confiança colectiva já que debutou no cargo disponível para desvalorizar com a estatística “residual e eventualmente aceite” de um acto indevido por cada mil dentro da lei... Senhor (novo) coordenador do Plano de vacinação, não era bom que isto começasse bem?

Conceição Mendes, Vila Nova de Gaia