Como as vacinas da covid-19 tornaram a Irlanda do Norte no foco da primeira crise do pós-”brexit”

A implementação do protocolo irlandês, anexo ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, está a abrir caminho para a primeira grande crise pós-“Brexit”. Neste P24 percebemos o que está a acontecer com o jornalista António Saraiva Lima.

