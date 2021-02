Em Moscovo, Josep Borrell pede a libertação de Alexei Navalny

No início da sua visita a Moscovo, chefe da diplomacia europeia admite que as relações UE-Rússia têm sido marcadas pela “falta de confiança”. Navalny está nesta sexta-feira de novo em tribunal, agora por difamação.

O alto representante para a Política Externa e Segurança da União Europeia, Josep Borrell, pediu nesta sexta-feira em Moscovo a libertação de Alexei Navalny e admitiu que as relações com a Rússia têm sido marcadas por “diferenças significativas e pela falta de confiança”.

“A minha visita coincide com a detenção e condenação de Alexei Navalny e com a detenção de milhares de manifestantes. Transmiti ao ministro [Serguei] Lavrov a nossa profunda preocupação e reiterei o nosso apelo para a sua libertação e para o início de uma investigação imparcial ao seu envenenamento”, afirmou Borrell numa conferência de imprensa em Moscovo, ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

Quanto à possibilidade de Bruxelas vir a impor novas sanções à Rússia, Josep Borrell sublinhou que nenhum Estado-membro, até ao momento, apresentou uma proposta nesse sentido e disse que a “discussão vai continuar” na próxima reunião do Conselho dos Negócios Estrangeiros da UE, marcado para 22 de Fevereiro.

O chefe da diplomacia europeia acrescentou que, para a UE, “as questões relacionados com o Estado de direito, com os direitos humanos, a sociedade civil e a liberdade política são centrais para um futuro comum”, e admitiu que Bruxelas e Moscovo vêem-se hoje “mais como competidores ou rivais do que como parceiros”.

Contudo, Borrell defendeu que os dois lados têm de encontrar pontos de compreensão e construir uma confiança mútua. “Vamos continuar a discordar em muitos assuntos, mas temos de encontrar pontos em que concordamos e em que podemos cooperar”, disse Borrell.

No mesmo sentido, Serguei Lavrov disse que Moscovo e Bruxelas têm divergências em muitos assuntos e alertou que qualquer “deterioração adicional poderá ter consequências imprevisíveis”, apesar de defender que os lados devem encontrar pontos de diálogo comuns.

Momentos antes de se reunir com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, Josep Borrell admitiu que as relações entre Bruxelas e Moscovo atravessam um “momento difícil” e sublinhou que a condenação de Alexei Navalny é uma das principais divergências entre ambos. “Mas, apesar das nossas diferenças, construir um muro de silêncio não é uma opção”, disse.

Alexei Navalny, o principal opositor político de Vladmir Putin, foi condenado na passada terça-feira a três anos e meio de prisão por um violar a liberdade condicional de uma sentença anterior.

O advogado de 44 anos disse em tribunal que apenas violou os termos da sua sentença que remonta a 2014 – e considerada arbitrária pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos – porque esteve cinco meses na Alemanha a recuperar de um envenenamento com novichok, acusando Vladimir Putin de ter ordenado o seu assassínio.

A União Europeia, assim como os Estados Unidos e o Reino Unido, criticaram o veredicto do tribunal de Moscovo e apelaram à libertação imediata do opositor russo. Serguei Lavrov desvalorizou o caso e acusou o Ocidente de “histeria”.

Esta sexta-feira, Navalny voltou a tribunal, desta feita para responder a acusações de difamação de um veterano da II Guerra Mundial que apareceu num vídeo de apoio a Vladimir Putin durante a revisão constitucional, aprovada em referendo em Julho do ano passado, que permite ao Presidente russo ficar no poder até 2036.

Antes da visita de Borrell a Moscovo, o chefe da diplomacia europeia manifestou interesse em encontrar-se com Navalny, um pedido que foi rejeitado pelo Kremlin.

Após a condenação de Navalny, aumentaram os apelos em Bruxelas para uma resposta mais dura a Moscovo, que poderá passar pela imposição de novas sanções. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se novamente a 22 de Fevereiro.