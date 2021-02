Iémen reage com optimismo cauteloso ao fim do apoio dos EUA à ofensiva saudita

A decisão do Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de retirar o apoio à campanha militar liderada pela Arábia Saudita no Iémen foi recebida nesta sexta-feira com optimismo mas também cepticismo devido à preocupação com os extensos danos que a guerra de seis anos provocou.

Biden também nomeou o experiente diplomata Timothy Lenderking como enviado especial dos EUA para o Iémen como parte dos esforços para intensificar o esforço da diplomacia americana “para acabar com uma guerra que criou uma catástrofe humanitária e estratégica”.

As Nações Unidas descrevem o Iémen como a pior crise humanitária do mundo, com 80% de sua população necessitada de assistência e milhões de pessoas à beira da fome. “Este é um bom anúncio e temos esperança de que a guerra pare e que os americanos cumpram suas promessas ... Esperamos que o Iémen possa ter um futuro melhor”, disse Ibrahim Mohammed al-Hababi, um residente de Sanaa.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos formaram uma coligação que interveio no Iémen em Março de 2015 para tentar restaurar o governo de Abd-Rabbu Mansour Hadi, que foi deposto no final de 2014 pelos Houthis aliados do Irão. Armas fornecidas por potências ocidentais e pelo Irão aos dois lados da guerra alimentaram o conflito e causaram a morte de dezenas de milhares de pessoas, a maioria civis.

A Arábia Saudita disse nesta sexta-feira que estava pronta para trabalhar com a Administração Biden, com o enviado dos EUA ao Iémen, com as Nações Unidas e com todos os partidos iemenitas para chegar a uma solução política abrangente.

Falta de confiança

A decisão de Biden, anunciada quinta-feira à noite, marca uma reversão da política dos seus antecessores, Barack Obama e Donald Trump. Biden foi vice-presidente na Administração Obama.

“Não confiamos no que os americanos dizem, porque eles fizeram parte da guerra. Se querem que confiemos neles, devem parar a guerra directa e imediatamente”, disse Khalid al-Qadadi, outro residente de Sanaa.

Mohammed Ali al-Houthi, chefe do Comité Revolucionário Supremo dos houthis, disse que o grupo não se deixaria enganar por meras “declarações”. “Qualquer movimento que não obtenha resultados no terreno, terminando o bloqueio e a agressão, continua a ser uma formalidade”, disse al-Houthi no Twitter.

O iemenita vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2011, Tawakkol Karman, saudou o anúncio de Biden. “Exorto o Presidente Biden e seu novo enviado a priorizar pôr os iemenitas no centro de qualquer negociação e a responsabilizar aqueles que cometeram crimes de guerra com os seus actos”, disse Karman num comunicado.