Fosso entre seculares e religiosos, agravado com a covid, marca eleições em Israel

A covid-19 está presente em Israel de dois modos: o país está a estender mais um pouco o seu terceiro confinamento, e está a liderar o mundo em vacinação. O tema é tão ominipresente que irá afectar a campanha para as eleições de 23 de Março, com os efeitos do confinamento no já alto desemprego e na vida das famílias com crianças em casa (cada mulher tem em média três filhos) por as escolas estarem fechadas.