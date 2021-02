Tensão entre China e Reino Unido chegou às televisões

A decisão do Governo do Reino Unido de revogar a licença do canal chinês de televisão CGTN aumentou a tensão entre Londres e Pequim que ameaça retaliar em conformidade, avisando, esta sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China que esta decisão “perturbou gravemente as normais trocas bilaterais entre os dois países”.