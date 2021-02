Angola: líder demissionário da CASA-CE confirma que Abel Chivukuvuku está a negociar o regresso

O presidente demissionário da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) não vê inconveniente que Abel Chivukuvuku, anterior líder da coligação, regresse à formação política, através do Bloco Democrático.

André Mendes de Carvalho “Miau”, que anunciou nesta sexta-feira a sua saída da liderança da CASA-CE, a pedido de quatro dos seis partidos que compõem a coligação, disse saber que Abel Chivukuvuku, o primeiro presidente da segunda maior força da oposição angolana, está em negociações com o Bloco Democrático.

O Bloco Democrático, liderado por Justino Pinto de Andrade, conjuntamente com o Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola – Aliança Patriótica (PADDA-AP), Alexandre Sebastião André, não subscreveram a carta que pediam a André Mendes de Carvalho “Miau” para pôr o seu cargo à disposição, por fraco desempenho de funções.

Segundo “Miau”, que se mantém na coligação e no parlamento, o deputado Makuta Nkondo tinha-lhe sugerido que Abel Chivukuvuku regressasse à formação política que dirigiu de 2012 a 2019, face à letargia a que estava voltada a coligação, o que, consultados os outros partidos, não foi aceite.

Mas os líderes reuniram com os seus partidos e decidiram que Chivukuvuku pode regressar, mas não na condição de presidente, uma vez que não fora afastado da CASA, mas sim da presidência da coligação, e sem condições. “A questão de ele voltar para presidente da Casa foi rejeitada”, disse André Mendes de Carvalho.

“Tanto quanto sei, ele está em negociações com o Bloco Democrático, questionámos o presidente Justino Pinto de Andrade, que nos confirmou sim, que há diálogo entre eles, mas que não havia ainda uma decisão definitiva, só mais tarde as coisas seriam aclaradas”, disse “Miau”, rejeitando que a sua relação com Abel Chivukuvuku seja “azeda. “Não tenho uma relação azeda com Chivukuvuku, o que se passa é que não gosto de ser cínico, e embora ele diga que não há problema, de certeza que ficou sentido e eu ir forçar uma conversação achei que não era muito adequado e não marquei esse passo”, frisou.

Abel Chivukuvuku foi cabeça de lista da CASA-CE nas eleições gerais de 2012 e em Fevereiro de 2019 foi destituído da liderança da coligação, por cinco dos seis partidos que compõem a formação política, acusado de fazer oposição contra a própria coligação e de ter concentrado todos os poderes na sua pessoa. Três meses depois, André Mendes de Carvalho “Miau” substituiu-o no cargo.

Abel Chivukuvuku luta actualmente na justiça para legalizar o Partido do Renascimento Angola – Juntos por Angola Servir Angola (PRA-JA Servir Angola), sucessivamente chumbado pelo Tribunal Constitucional com a argumentação de que não reúne condições para a sua certificação.