Cinco dicas de como manter a casa, transformada em escola e escritório, em ordem

Para encontrar paz nas casas transformadas em espaços polivalentes com o confinamento, Becky Rapinchuk tem sistemas e rituais que utiliza há anos na sua casa na zona de Chicago. Partilhou essas ideias no seu blogue, e agora estão disponíveis no seu novo livro, Clean Mama's Guide to a Peaceful Home. “É mais importante do que nunca estabelecer quebras diárias, rotinas e hábitos”, diz. “Quando nunca se sai de casa, não há ponto de partida nem de chegada… É difícil para a nossa psique.”

Mas mesmo quando sabemos o que precisamos de fazer, pode ser difícil motivarmo-nos a ficar entusiasmados com a limpeza. Assim, para que estes hábitos se mantenham, a blogger associa um “ponto de dor” a uma “tarefa feliz”. Por exemplo: “Não gosto de tirar a loiça da máquina, mas eu própria apresso-me a fazê-lo enquanto o café está a ser preparado, depois a tarefa já está feita. A minha motivação é o meu café.”

Em breve, alguns destes hábitos serão tão automáticos como escovar os dentes após as refeições. “À medida que se prende [uma tarefa] a algo, o hábito constrói-se, e lentamente as coisas vão encontrando o seu lugar”, acrescenta Becky Rapinchuk. Também é importante não sermos demasiado exigentes connosco. É que a vida nunca será perfeita, “mas podemos tentar o nosso melhor todos os dias, nem que seja a pôr a máquina da roupa a trabalhar”.

Estas são as dicas da guru da limpeza e arrumação domésticas de forma a tornar a lida da casa um hábito mais agradável.

Despache as tarefas de que não gosta em primeiro lugar

A blogger afirma preferir fazer as tarefas de limpeza menos divertidas no início da semana, quando se sente mais motivada. “Faça aquilo que não quer fazer primeiro, e tudo o resto será mais fácil”, recomenda. Quais são as tarefas que nunca se faria caso não tivesse de as fazer? Como pode dar-lhes prioridade? Para Becky Rapinchuk é a limpeza das casas de banho, por isso, despacha essas áreas no início da semana. Para que “este trabalho sujo” seja menos antipático, a norte-americana aconselha a escolher um produto de limpeza com um cheiro que seja agradável – no seu caso, usa um produto caseiro com óleos essenciais de limão e lavanda.

Atribua tarefas a dias da semana

Becky Rapinchuk tem um horário de limpeza semanal e limpa um pouco todos os dias. É um hábito que estabeleceu quando trabalhava a tempo inteiro fora de casa. As segundas-feiras são reservadas para as casas de banho. Ela tem o seu dia de limpar o pó à terça-feira, o dia de aspirar à quarta-feira e assim por diante. E, se não fizer uma tarefa numa semana, não se preocupa; apenas espera pela semana seguinte. Às sextas-feiras, faz as suas compras de mercearia ou vai buscar uma encomenda online – na lista, inclui sempre uma refeição quase pronta, como um frango assado e uma embalagem de salada – assim, depois de arrumar as compras, já não tem de fazer o jantar. Se se tiver de fazer as compras ao fim-de-semana, a blogger aconselha ir-se o mais cedo possível, para que se possa desfrutar do resto do seu fim-de-semana.

Foto Unsplash/Nino Maghradze

Crie postos de organização

“Enlouquece por não sabem onde estão as coisas?” pergunta Becky Rapinchuk. “Escolha uma solução de armazenamento, e junte os produtos relacionados entre si. Assim, tornará as coisas fáceis de arrumar” e fáceis de encontrar. “Digamos que tem filhos”, exemplifica Rapinchuk, e “as toalhas acabam sempre no chão da casa de banho”, a dica é para pregar ganchos na parede, a uma altura acessível – onde os pequenos se lembrarão de as pendurar. Se as crianças mantiverem o mesmo comportamento, a especialista em arrumação sugere colocar um cesto para onde possam atirar as toalhas (ou, em último caso, estabelecer castigos ou recompensas). Ensine-lhes lentamente as novas rotinas, uma de cada vez. Pense em que parte da casa poderá necessitar de outras soluções, especialmente de caixas ou frascos. Como junto à porta de entrada para as chaves e para as máscaras. Um prato pode ser o sítio para poisar os relógios e os trocos, enquanto um cesto bonito no balcão da cozinha pode ser usado para evitar a desarrumação na altura de cozinhar.

Foto Unsplash/The Creative Exchange

Cuidado com as conversas que tem consigo próprio

Se se sofre de uma torrente constante de pensamentos negativos sobre a casa e as pessoas que a transformam numa confusão, Becky Rapinchuk recomenda que se procure soluções para os problemas em vez de se queixar dos mesmos. Os pensamentos negativos criam energia negativa, o que torna os membros do agregado familiar menos susceptíveis de colaborar. “Carregue no interruptor com a forma como está a pensar na sua casa”, diz ela. “É um presente estar nas nossas casas. Podemos mantê-las limpas, amar os membros das nossas famílias, ensiná-los a fazer estas tarefas domésticas”, acredita. E algumas afirmações ajudam a manter-se no bom caminho, incluindo: “Tira-se, volta-se a pôr”, “junta com o seu semelhante” e “um dentro, um fora”. Ao repeti-los, estará a ensinar a si própria e à sua família as estratégias de limpeza e organização que ajudarão todos a contribuir para uma casa mais acolhedora.

Foto Unsplash/Jonny Caspari

Termine o dia com um balcão e um lava-loiça limpos

Como toda a gente, a blogger está cansada ao fim do dia, mas todas as noites, limpa os balcões da cozinha, põe a loiça a lavar e limpa o seu lava-loiça com uma mistura de bicarbonato de sódio, sabão e óleos essenciais. “Verá que compensa no dia seguinte, quando entrar na cozinha para fazer o seu café”, afirma. No seu livro, recomenda que a família toda colabore na tarefa de limpar a cozinha à noite, atribuindo trabalhos específicos e, em simultâneo, todos podem ouvir um audiolivro ou uma música para ajudar a tornar o momento mais divertido. No seu caso, este hábito está tão enraizado que Becky Rapinchuk estima que a sua família leva apenas dez a 15 minutos a levantar a mesa, pôr os pratos na máquina e esfregar o lava-loiças da cozinha. Sinta-se à vontade para afinar esta rotina de acordo com a sua família. Pode ser que necessite de preparar a cafeteira para a manhã seguinte ou colocar sacos de almoço num balcão limpo para as crianças encherem de manhã, antes de irem para a escola. Um pequeno esforço extra à noite faz com que o início no dia seguinte seja mais tranquilo.

Foto Unsplash/Kari Shea