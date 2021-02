Kamiq, o SUV com que a Skoda se quer aventurar na cidade

O Kamiq é um SUV do segmento B, isto é, na sua base está a plataforma MQB A0, a mesma utilizada pelos primos Seat Arona e Volkswagen T-Cross, e que foi herdada dos utilitários Ibiza e Polo. Dentro da própria casa é o mais novo (e pequeno) irmão da gama “suviana” da marca de origem checa, depois dos lançamentos do enorme Kodiaq e do mais compacto Karoq. No entanto, ao contrário destes, em que as qualidades de um desportivo utilitário saltam à vista – assim como a vontade de os levar para fora do asfalto –, as linhas do Kamiq parecem remeter mais para uma carrinha Octavia encolhida no comprimento e ligeiramente esticada na altura, o que não é necessariamente mau dado o sucesso do último modelo.