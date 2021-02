Fita Preta, Filipa Pato e Domingos Soares Franco premiados pela Revista de Vinhos

Tiago Sampaio, dos vinhos Uivo, é o Enólogo Revelação, o Casa da Passarella Vindima 2009, o Vinho do Ano. Na restauração, Ljubomir é o chef do ano e o Solar dos Presuntos o restaurante do ano. Já Melgaço é o destino gastronómico a descobrir e João Cepeda, do Mercado Time Out, a Personalidade do Ano na gastronomia.

O projecto Fita Preta, de António Maçanita e Sandra Sárria, é o Produtor do Ano para a Revista de Vinhos, que apresentou os prémios de 2020 numa cerimónia quinta-feira à noite, na qual distinguiu também o enólogo Domingos Soares Franco como a Personalidade do Ano no Vinho e, como Enóloga do Ano, Filipa Pato, “autora de alguns dos mais entusiasmantes vinhos da Bairrada da actualidade”.

No evento, transmitido online, foram distinguidas figuras ligadas ao vinho e à gastronomia em 24 categorias, com o Casa da Passarella Vindima 2009, do Dão, a ser considerado o Vinho do Ano. Em destaque estiveram também, como Produtor Revelação, Frederico Machado e Ricardo Alves, da Arribas Wine Company, “autênticos Indiana Jones que resgatam vinhas velhas nas Arribas do Douro”, e Tiago Sampaio, responsável, entre outros, pelos vinhos Uivo, que conquistou a categoria de Enólogo Revelação do Ano.

A Revista de Vinhos escolheu o projecto Villa Oeiras, promovido por este município, como exemplo, dando-lhe a distinção Produtor de Vinhos Fortificados, pelo trabalho desenvolvido no resgate “da previsível extinção” do vinho fortificado de Carcavelos. Premiados também os Parra Wines, “um dos gigantes do vinho português com diversas marcas de relevo em regiões como Lisboa, Tejo e Alentejo”, que foi a Empresa do Ano, e os vinhos Conde Vimioso, da Falua (Tejo), que, “pelo dinamismo e abrangência de portefólio”, foram distinguidos como Marca do Ano.

A Garrafeira do Ano 2020 foi a Casa Alcobaça, um reconhecimento pela “grande interacção nas redes sociais nestes tempos de pandemia”, enquanto a Heritage Wines foi considerada Distribuidor do Ano, e Marc Pinto, do restaurante Fifty Seconds, recebeu o prémio Sommelier do Ano.

Ainda no universo dos vinhos, a Quinta do Castro foi reconhecida como Inovação/Investigação do Ano pelo projecto Pat Gen Vineyards, “que tem identificado e visa preservar o património genético da famosa Vinha Maria Teresa, no Douro”; e o WoW – World of Wine, em Vila Nova de Gaia, foi eleito o Enoturismo do Ano. António Guedes e Roberto Guedes, que presidiram até há pouco ao conselho de administração da Aveleda, receberam o Prémio Homenagem.

A gastronomia também teve grande destaque na cerimónia, com o prémio Personalidade do Ano na Gastronomia a ser entregue a João Cepeda, pelo seu trabalho, “o mérito da ideia e o arrojo demonstrado” na internacionalização do conceito do Mercado Time Out para outros países: os Estados Unidos, o Dubai e o Reino Unido.

O Chefe de Cozinha do Ano foi Ljubomir Stanisic, do 100 Maneiras, em Lisboa, “por ter sido uma das vozes mais escutadas do sector [nos protestos da restauração pela falta de apoios num período de pandemia] e por ter ainda alcançado uma estrela Michelin”; o prémio Chefe de Cozinha Revelação do Ano foi entregue a Stéphanie Audet, do bar de vinhos Senhor Uva, em Lisboa, onde esta canadiana a viver em Portugal apresenta a sua cozinha vegetariana.

O Restaurante do Ano premiou um clássico, o Solar dos Presuntos, em Lisboa, que está a aumentar as suas instalações, e, no Porto, o Vila Foz viu reconhecido o seu serviço de vinhos como o melhor de 2020.

O Produtor Artesanal do Ano é a Lacticínios Marinhas, de Esposende, pela qualidade dos seus queijos e manteiga.

E, para quando pudermos voltar a viajar, fica a sugestão: Melgaço, no Alto Minho, é o Destino Gastronómico do Ano “pela diversidade de propostas enogastronómicas, culturais, patrimoniais e de turismo de natureza”, com destaque para a casta Alvarinho e o fumeiro tradicional.

Por fim, a Personalidade do Ano no Brasil foi Licínio Dias, recentemente falecido, “grande divulgador dos vinhos e da gastronomia no Nordeste brasileiro”, homenageado também “pelo notável trabalho de promoção de referências portuguesas no Brasil”.