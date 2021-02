Dárcio Henriques: a estrela Michelin de um português em Londres

“É uma emoção muito grande, trabalhei para isto a minha vida toda”. Um sonho tornado agora realidade: Dárcio Henriques, nascido numa pequena aldeia próxima de Alcobaça, alcançou-o como chef do Céleste, o restaurante londrino que, pela primeira vez com ele à frente, manteve uma estrela Michelin.

Quando um dia pegou na mala e se pôs a caminho de Paris, Dárcio Henriques já tinha uma ideia fixa, um objectivo claro: vir a conquistar uma estrela Michelin. Este ano, cumpriu o sonho. O Guia Michelin do Reino Unido para 2021 anunciou há uma semana a lista dos restaurantes com as tão ambicionadas estrelas – e o Céleste, no Hotel Lanesborough, cuja cozinha é chefiada por Dárcio, ostenta uma estrela.