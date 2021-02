“Dar algum conforto”: turismos rurais do Alentejo oferecem estadias a profissionais de saúde

O mote foi lançado pel' A Terra do Sempre de Grândola e a ideia é retribuir e agradecer aos “profissionais de saúde na linha da frente” da covid-19. Agora, são mais 30 turismos, restaurantes e empresas com ofertas para os que agora não têm tempo, nem podem, parar.

"Com o objectivo de dar algum conforto” a estes profissionais de saúde que “diariamente lutam pelos doentes”, o grupo alentejano, pontuado pelas Heranças do Alentejo e Casas Brancas, já congrega mais de duas dezenas de unidades de turismos rurais, sendo possível que ainda cresça.

Assim que possam, alguns profissionais de saúde, ainda este ano, terão direito a algum descanso tanto pelo interior como pela costa do Alentejo. As propostas variam e neste momento somam-se cerca de 90 noites em oferta, segundo comunicado do grupo: podem ser duas a cinco noites, só para dois, para toda a família, com ou sem pequeno-almoço, em geral fora da época alta – depende de cada unidade, assim como da tipologia e disponibilidade desta.

Os restaurantes que acabam de juntar-se à lista oferecem refeição para dois: no porto de pesca da Zambujeira do Mar, O Sacas; em Milfontes, a Tasca do Celso, Porto das Barcas e Ritual. Nas actividades, a Herdade do Pessegueiro oferece um passeio a cavalo para dois ou para família, a Alquevatours dez bilhetes duplos para passeios de barco, a Olaria Bulhão quatro workshops de olaria.

“Todas as ofertas são válidas para o ano de 2021”, informa o grupo, referindo que para ter direito à oferta será necessário “fazer prova de que está no activo”, sendo que a marcação é “sempre mediante disponibilidade”.

As unidades de turismo rural já confirmadas incluem Terra do Sempre, Herdade da Rocha, Monte Chalaça, Monte Colmeal, Monte da Estrela, Casa da Urra, Parque de Noudar, Monte do Zambujeiro, Pé no Monte, Tons da Terra, Casas da Moagem, Casa do Adro, Venda do Duque, Herdade do Vau, Outeiro da Vila, Aldeia do Lago, Quinta do Chocalhinho, Monte dos Cordeiros, Casa Terreiro do Poço, Bética Hotel Rural, Agro Turismo Xistos, Monte Falperras, Casa da Moira.

Estará disponível mais informação nas páginas das Casas Brancas (facebook) e Heranças do Alentejo (facebook).