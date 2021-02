Os copos que destacam a elegância e intensificam aromas e sabores dos vinhos porreiros

Uma prova de doze vinhos do portefólio da Niepoort Projetos serviu para mostrar, se dúvidas houvesse, que o copo desempenha um papel fulcral na fruição de um vinho. Se for um Zalto, ainda mais.

Para Dirk Niepoort anda sempre tudo ligado. É uma questão de natureza e orgânica, onde as condições da terra, do clima e do cosmos determinam o potencial dos vinhos. Mas os copos são também uma parte decisiva para deles tirar todo o prazer e proveito. Um equilíbrio que parece evoluir ainda com as ligações pessoais, numa dinâmica que, na Niepoort, agrega agora também o filho de Dirk, Daniel, e em que os copos foram idealizados por um amigo de família. “Por acaso, o padre que me casou”, conta Dirk, para reforçar essa ideia de que, de facto, isto acaba por andar sempre tudo ligado.