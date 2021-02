Directiva das multinacionais: uma proposta sem unanimidade

Proposta para a qual Lisboa procura apoio faz regressar a discussão sobre se as matérias fiscais devem ser aprovadas com o aval de todos os Estados-membros ou só por maioria.

Quando, em Novembro de 2019, a presidência finlandesa decidiu colocar à votação uma proposta sobre a divulgação dos lucros e impostos das multinacionais no fórum dos ministros europeus com a pasta da competitividade no mercado interno (no caso português, o ministro da Economia), nem todos os parceiros europeus foram favoráveis à decisão de a discutir ali.