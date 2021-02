Autoeuropa retoma turnos com 200 temporários a cobrir falhas

A Autoeuropa vai voltar aos 19 turnos semanais, retomando assim a laboração contínua nos sete dias por semana, que tinha sido interrompida a 22 de Janeiro. Fonte da empresa confirmou ao PÚBLICO que a fábrica da Volkswagen vai contratar cerca de 200 trabalhadores temporários para cobrir a ausência de funcionários que estão em quarentena ou que ficam em casa para tomarem conta dos filhos menores.

Quando o Governo anunciou, a 21 de Janeiro, a interrupção das aulas por duas semanas, devido à pandemia, a empresa parou três dias (22, 23 e 24), para permitir aos trabalhadores reorganizarem a vida familiar.

Quando regressou à laboração, no dia 25, fê-lo provisoriamente no regime AE15, isto é, sem os quatro turnos do fim-de-semana (dois por cada dia). Cortou assim na produção nos dias 29 e 30 de Janeiro e nos dias 5 e 6 de Fevereiro. Trabalhadores desses turnos de fim-de-semana foram transferidos, conforme as necessidades, para os turnos semanais de modo a cobrir eventuais ausências.

A paragem ao fim-de-semana implicou um corte de produção de 4000 a 5000 viaturas na fábrica, que é a maior exportadora nacional. Com a reabertura do ano escolar, mas em modo de ensino à distância, percebeu-se que retomar os turnos dos fins-de-semana implicava outra solução. E a opção acabou por recair na contratação de trabalhadores temporários.

A mesma fonte, questionada pelo PÚBLICO, diz que estes temporários manter-se-ão ao serviço por um tempo indeterminado, dependendo da evolução da pandemia, das restrições na actividade escolar e do número de trabalhadores habituais que se vejam obrigados a ficar em casa, seja de quarentena ou, nos casos de infecção, em isolamento.