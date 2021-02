Acordo de emergência da TAP assinado com sindicatos prevê menos penalizações

Depois dos pilotos foi a vez de os trabalhadores de terra chegarem a um entendimento. “Todas as cláusulas que inicialmente a TAP tinha intenção de suspender ficaram garantidas”, diz o SITAVA. Corte de salários passa a ser no vencimento acima de 1350 euros e desce dos 25% para 20% em 2024.

O SITAVA, juntamente com mais seis sindicatos que representam o pessoal de terra, chegou esta tarde um entendimento com a administração da TAP para um acordo de emergência. Segundo afirmou ao PÚBLICO o secretário-geral do SITAVA, José Sousa, “todas as cláusulas que inicialmente a TAP tinha intenção de suspender ficaram garantidas e em vigor”.

“Apenas aceitamos a suspensão temporária das carreiras profissionais durante a vigência do acordo”, referiu este responsável, bem como a redução dos salários. No entanto, também aqui houve alterações, uma vez que o corte será de 25% durante os anos de 2021, 2022 e 2023, descendo para 20% em 2024, último ano em que irá vigorar o apoio estatal à transportadora aérea, e este acordo. Até aqui, a ideia era o corte de 25% vigorar durante todo o período em causa.

O impacto no rendimento dos trabalhadores também será menor por via do valor sobre o qual incide o corte, uma vez que, em vez dos 900 euros que estavam em cima mesa, a redução, refere o dirigente do SITAVA “incide só na parte que exceder 1330 euros”, o que equivale a dois salários mínimos nacionais. Assim, num salário de 2000 euros, o corte será aplicado não em 1100 euros mas em 670 euros.

Esta tarde, a TAP reuniu-se também com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), mas ainda não são conhecidos os resultados desse encontro. Já o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) enviou ontem à noite um comunicado onde deu conta aos seus associados que tinha chegado a um entendimento com a administração. Na nota, citada pela Lusa, o SPAC afirmou que ia enviar o referido acordo a todos os associados, para que o pudessem analisar e sobre ele deliberar em assembleia de empresa que será agendada.

Já o SITEMA (ligado à área da manutenção) aguardava ontem o envio do número concreto de trabalhadores que a TAP considera excedentários para concluir o processo negocial. Mesmo assim, estava marcada para a tarde de ontem uma reunião dos seus associados, durante a qual este sindicato ia apresentar a proposta mais recente da empresa.