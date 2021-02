Paços iguala Benfica no quarto lugar da Liga

O Paços de Ferreira deu seguimento, nesta sexta-feira, ao brilhante campeonato que está a fazer. Com o triunfo alcançado sobre o Tondela (2-1), os pacenses alcançam o Benfica no quarto lugar, ambos com 34 pontos.

Douglas Tanque colocou os anfitriões em vantagem logo aos 2’, após assistência de Luther Singh, mas na segunda parte João Pedro fez o empate de grande penalidade, aos 66’.

Num jogo repartido na posse e nos remates, o golo decisivo chegou aos 88’, por outro João Pedro. O do Paços, no caso, que finalizou uma jogada de insistência pela direita com um remate cruzado.

Prossegue, assim, a sua temporada surpreendente do Paços, sob a orientação de Pepa, que fecha a primeira volta no quinto posto, com os mesmos pontos do quarto.