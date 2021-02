Na estreia de Paulinho, o Sporting voltou a ser de Pote

No campo onde tinha sofrido a sua única derrota em provas nacionais, o Sporting fechou nesta sexta-feira a primeira volta do campeonato com um triunfo por 0-2 frente ao Marítimo e reforçou o estatuto de líder da I Liga. Com esta vitória, a 14.ª em 17 jornadas, os “leões” chegaram aos 45 pontos e aumentaram para seis pontos a diferença em relação ao FC Porto (39), que empatou no Jamor com a Belenenses-SAD.

Num jogo que marcou a estreia de Paulinho, o jogador mais caro da história dos “leões” (foi titular), quem voltou a brilhar foi Pedro Gonçalves, Pote, que consolidou a sua liderança da lista dos melhores marcadores com dois golos marcados – já vai em 14.

Frente ao adversário que o derrotou na Taça de Portugal há pouco menos de um mês, o Sporting esteve sempre no controlo e chegou cedo à vantagem. Aos 9’, um passe longo do jovem central Gonçalo Inácio apanhou Pedro Gonçalves em corrida e, perante a saída precipitada do guardião iraniano Amir, passou-lhe a bola por baixo das pernas e ganhou posição para fazer o 0-1.

O domínio total do Sporting ganhou outra expressão na segunda parte, aos 57’, com Pedro Gonçalves a encaminhar para a baliza um cruzamento de Antunes, que foi titular no lugar que costuma ser de Nuno Mendes. Não houve mais golos, mas ainda deu para lançar mais um dos reforços de Inverno, o regressado João Pereira, que, aos 36 anos, fez a sua terceira estreia pelo Sporting.

Com esta vitória na Madeira, o Sporting chega a meio do campeonato sem qualquer derrota, tendo cedido apenas seis pontos, com os empates que teve frente a FC Porto, Famalicão e Rio Ave. Fecha ainda a primeira volta com a melhor defesa do campeonato (apenas nove golos sofridos) e com o segundo melhor ataque (36, menos três que o FC Porto).

Já o Marítimo, fecha a primeira volta a sofrer a sua quarta derrota consecutiva, seguindo na 11.ª posição, com 17 pontos.