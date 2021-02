Filme Rival vence prémio do público da Mostra de Cinema de Expressão Alemã em Lisboa

O filme Rival, do realizador alemão Marcus Lenz, venceu o prémio do público da Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã, que este ano decorreu apenas online, anunciou esta sexta-feira a organização.

A 18.ª Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã, que decorreu no final de Janeiro, estava prevista para acontecer no cinema São Jorge, em Lisboa, e em simultâneo na plataforma de streaming Filmin, mas a organização optou por transitar toda a programação apenas para o online, face às medidas de confinamento para conter a propagação da covid-19.

Este festival atribui apenas o prémio de público, este ano com votação online, tendo os espectadores elegido Rival, que conta a história de um rapaz que parte da Ucrânia para encontrar a mãe que trabalha ilegalmente na Alemanha como governanta e enfermeira.

Rival é a segunda longa-metragem de ficção de Marcus Lenz, cujo percurso no cinema passou pela produção portuguesa, já que assinou a direcção de fotografia dos filmes Respirar (debaixo d'água) (2000) e Esquece tudo o que te disse (2001), de António Ferreira.

O prémio do público da Kino, no valor de 800 euros, foi criado em 2019 e reconhece primeiras e segundas longas-metragens de expressão alemã. A mostra apresenta anualmente uma selecção de longas-metragens provenientes da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo, grande parte das quais exibidas em festivais internacionais.

A abertura da mostra deu-se com Berlin Alexanderplatz, do realizador Burhan Qurbani, protagonizado pelo actor luso-guineense Welket Bungué. A Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã é uma iniciativa do Instituto Goethe em Portugal.