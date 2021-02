Álbum que Carlos do Carmo deixou gravado será lançado em Abril

O cantor e fadista Carlos do Carmo morreu no dia 1 de Janeiro deste ano. Nessa altura ficou a saber-se que havia deixado um disco de inéditos para ser lançado este ano. Chama-se E Ainda… e será editado a 16 de Abril, comunicou esta sexta-feira a editora Universal.

Segundo a editora foi gravado ao longo de três anos e chegará às lojas fruto da intuição e da certeza de que “tinha coisas para cantar”, como referiu na entrevista que será incluída na edição do disco. Sentia que ainda não dispensava as palavras e seleccionou poemas de Hélia Correia, Herberto Hélder, Júlio Pomar, José Saramago, Vasco Graça Moura, Sophia de Mello Breyner e Jorge Palma e afadistou-os. “Para mim não faz sentido cantar o fado sem bons poetas”, disse então. Com o fado tradicional como fio condutor, no álbum, também se ouve a música de Victorino D’Almeida, Mário Pacheco, Paulo de Carvalho e José Manuel Neto.

Editado em vários formatos – em digital, em edição normal em Jewel box com 2 CDs (o álbum de originais e o registo ao vivo dos Coliseus de 2019), edição deluxe, digipack de capa rija, exclusivo Fnac que, para além dos 2CDs inclui ainda um DVD com o concerto do Coliseu de 2019 e imagens inéditas da gravação em vídeo, ensaios e entrevista com o artista e em vinil (o disco de estúdio), o disco já se encontra disponível em pré-venda na Fnac e no iTunes.

O disco surge depois de À Noite, o último álbum de fados acompanhado à guitarra, e oito anos depois do último álbum de originais, numa parceria com Maria João Pires, acompanhado ao piano. Pelo meio, ainda vieram o disco com Bernardo Sassetti, igualmente acompanhado ao piano, onde cantou originais e versões de temas de outros artistas e Fado é Amor onde revisitou temas da sua carreira ao lado de toda uma nova geração que o tem como mentor e referência no fado.

No concerto do Coliseu dos Recreios, em 2019, o último que deu, na celebração dos seus 80 anos de idade, Carlos do Carmo desfiou memórias e revisitou uma carreira onde popularizou o fado junto de um público alargado que cresceu a ouvir Os Putos, O Cacilheiro ou O Homem das Castanhas, Lisboa Menina e Moça, Um Homem na Cidade ou Canoas no Tejo.