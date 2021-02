Grupo Luz Saúde vai vacinar todos os funcionários dos hospitais da Luz contra a covid-19

O Grupo Luz Saúde está a vacinar todos os funcionários dos hospitais da Luz, incluindo seguranças, técnicos e administradores. O processo ainda não está concluído.

Num “ponto de situação sobre a política de vacinação no grupo” a que o PÚBLICO teve acesso, é dito que “para além dos profissionais médicos, de enfermagem, técnicos de saúde e auxiliares de acção médica, que pela relevância são os primeiros a ser vacinados”, há outros funcionários que já receberam ou vão receber a vacina.

“Julgamos igualmente importante proceder à vacinação de outros profissionais com exposição directa ao risco de contaminação, como auxiliares de limpeza, seguranças, técnicos de manutenção, das tecnologias de informação, administrativos das recepções, profissionais que, à semelhança do que acontece por exemplo com bombeiros e forças de segurança, são essenciais ao funcionamento de um hospital e que merecem, igualmente, ser protegidos no desempenho das suas importantes funções”, lê-se na nota.

Além destes funcionários, o grupo diz que “as suas lideranças e equipas de gestão executiva devem, igualmente, receber a vacina, pois são elas que garantem, hora a hora, minuto a minuto, a tomada de decisões críticas, de planeamento e gestão”. A nota realça no entanto, que isto só deve acontecer quando existir “disponibilidade” e “após estar garantida a vacinação dos grupos profissionais acima referidos”.

“O Grupo Luz Saúde está, desde Março de 2020, profundamente empenhado no combate aos efeitos da pandemia através do Hospital Beatriz Ângelo (HBA) e do Hospital da Luz Lisboa (HLL)”, recorda o grupo na nota.

Segundo o Plano de Vacinação do Governo, os primeiros a receber a vacina, nesta primeira fase, são os profissionais de saúde da linha da frente, profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos, funcionários e residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e instituições similares e os trabalhadores e utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

As pessoas com mais de 50 anos e com doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica também são elegíveis para a primeira fase de vacinação. Os idosos com 80 ou mais anos e os titulares de órgãos de soberania e altos cargos com funções no quadro do estado de emergência também foram incluídos recentemente nos grupos prioritários.