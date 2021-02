Covid-19 em Portugal: mais 225 mortes e 7914 casos. Números de internados e de mortes caem

O número de novos casos de infecção pelo novo coronavírus e de mortes em Portugal voltou a baixar, com o país a registar mais 7914 infectados (o que corresponde a um aumento de 1,1%) e 225 óbitos, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde. Este é o valor de novos casos mais baixo reportado a uma quinta-feira desde o início deste ano, correspondendo ainda a menos de metade do número de novas infecções divulgado na quinta-feira da semana passada, dia 28 de Janeiro, data em que foram reportados mais 16.432 casos. Este é também o menor número de mortes em 24 horas das últimas duas semanas, desde 21 de Janeiro, data em que foram identificadas 221 vítimas mortais por covid-19.

Embora divulgados no boletim desta quinta-feira, os dados correspondem à totalidade de quarta-feira. No total, o país contabiliza agora 13.482 óbitos por covid-19 e 748.858 casos confirmados desde Março.

O número de pessoas internadas com a doença nos hospitais portugueses e em cuidados intensivos também diminuiu, encontrando-se actualmente hospitalizados 6496 doentes (menos 188 em relação ao dia anterior) e 863 em unidades de cuidados intensivos (menos 14). Esta é a maior redução, em termos absolutos, do número de internados em 24 horas desde o início da pandemia.

O confinamento mais rigoroso imposto pelo Governo a partir de meados de Janeiro, com o encerramento das escolas e redução da mobilidade, levou a uma diminuição mais rápida da taxa de transmissibilidade do SARS-CoV-2, com o efeito deste confinamento a aproximar-se muito do conseguido em Março e Abril do ano passado. Em cerca de uma semana, foi já possível reduzir a transmissibilidade do novo coronavírus em Portugal entre 35% a 40%. No entanto, os internamentos e óbitos mantêm-se ainda altos, pelo que não é tempo para relaxar.

Até ao momento, já foram administradas 350.945 doses da vacina contra a covid-19 em Portugal, de acordo com o contador do site do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Segundo os últimos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, relativos ao dia 3 de Fevereiro de 2021, 0,74% dos portugueses já receberam as duas doses da vacina – ou seja, estão completamente vacinados contra a covid-19.

O cargo de coordenador da task force que está a gerir o Plano de Vacinação contra a covid-19 foi assumido pelo vice-almirante Gouveia e Melo, após a demissão de Francisco Ramos motivada por “irregularidades no processo de selecção para vacinação de profissionais de saúde do Hospital da Cruz Vermelha”.