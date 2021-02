Mais de 25% das crianças até aos 12 anos retomam ensino à distância em casas em que entra água

A partir de uma leitura cruzada de vários indicadores oficiais, investigadores da Nova School of Business and Economics concluem que, num país onde grassa a privação material, o ensino à distância “só funciona para os filhos dos burgueses” .

O regresso ao ensino à distância “vai agravar ainda mais o já gigantesco fosso da desigualdade” entre as crianças portuguesas. A conclusão resulta da leitura cruzada de vários indicadores oficiais que uma equipa de investigadores da Nova School of Business and Economics, liderada pela economista Susana Peralta, reuniu num fact sheet, e que, a propósito da retoma do ensino à distância marcada para segunda-feira, traz para cima da mesa realidades como esta: 25,8% das crianças vivem em casas cujo telhado deixa entrar água ou com caixilhos de janelas ou chão apodrecidos.

“Já sabemos que o fosso da desigualdade se cavou nos países onde foram recolhidos indicadores resultantes do encerramento das escolas – por cá o Governo ia começar a fazer essa avaliação em Janeiro, quando a pandemia se agravou. Se atendermos à percentagem de crianças que em Portugal vivem sem condições materiais e cujas famílias não têm recursos intelectuais para os ajudar, percebe-se que o ensino à distância só funciona para os filhos dos burgueses”, alerta Susana Peralta, segura de que, quando as escolas voltarem a abrir-se, “as crianças mais pobres vão estar com um atraso escolar absolutamente desproporcionado”.

Para minimizar os efeitos deste encerramento total das escolas num país altamente desigual, a economista sugere que o Governo se mantenha fiel ao que estava previsto na resolução do Conselho de Ministros de Julho de 2020, acerca do planeamento do corrente ano lectivo, e que previa que, mesmo num cenário em que a pandemia obrigasse ao encerramento de todos os níveis de ensino, as escolas deveriam manter-se abertas, não só para os filhos de profissionais tidos como essenciais (do pessoal médico às forças de segurança, entre outros) ou para as crianças com necessidades educativas especiais, mas também para as beneficiárias da Acção Social Escolar identificadas pela escola, bem como para todos aqueles cujas escolas considerem “ineficaz a aplicação dos regimes misto ou não presencial”.

Desde logo, como se lê a partir dos dados compilados por uma equipa constituída ainda pelos investigadores Mariana Esteves, Pedro Freitas e Bruno Carvalho, “as condições de habitabilidade são essenciais para o sucesso do ensino à distância”. E, em Portugal, os indicadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos a 2019 mostram que 25,8% das crianças com menos de 12 anos em Portugal vivem numa casa em que o telhado deixa passar água, as paredes, fundações e chão são húmidos e os caixilhos das janelas ou chão estão apodrecidos”. Mais: quase 13% não têm a casa adequadamente aquecida e 9,2% não têm luz suficiente no alojamento”.

Os indicadores do INE relativos ao ano imediatamente anterior ao início da pandemia – e que, por causa desta, se terão, entretanto, agravado -, mostram ainda que 15,5% das crianças em idade de frequentar até ao 2º ciclo do ensino básico vivem em casas sobrelotadas, 13% em sítios com poluição, sujidade e outros problemas ambientais e 6,5% em zonas com “crime, violência ou vandalismo”.

Por outro lado, as famílias numerosas (com três ou mais crianças) compõem quase 31,7% dos agregados familiares e 4% das famílias são monoparentais. Ora, “a privação habitacional afecta especialmente este tipo de agregados”, sendo que 36,3% das crianças pertencentes a famílias numerosas vivem em casas sobrelotadas e 14,35 não têm luz suficiente no alojamento. Nas famílias monoparentais, por outro lado, e cuja taxa de pobreza infantil dispara para os 33,9%, a proporção das crianças que vivem em casas com telhado ou estruturas húmidas ou mesmo apodrecidas sobe para 28,4% e são 14,3% as crianças cujas famílias “não têm capacidade financeira para aquecer a casa”.

Se nos cingirmos a determinadas zonas do país, os dados mostram que, nas regiões dos Açores e da Madeira, por exemplo, as crianças até aos 12 anos a viver em casas sem condições mínimas disparam para os 38% e 45,8%, respectivamente. No Algarve são 34,2%. Na região Norte, por outro lado, 18,8% das crianças integram agregados sem condições para manter a casa quente e 24,8% têm água a entrar pelo telhado ou caixilhos de janelas ou chão apodrecidos.

Recursos intelectuais dos pais são parcos

O retrato das condições socio-económicas dos alunos até ao 9º ano não é mais risonho. “Há escolas, no interior Norte do país”, lembra Susana Peralta, “em que 80% das crianças beneficiam da Acção Social Escolar”, o que equivale a dizer que são pobres.

Por outro lado, não é difícil perceber que as condições para seguir o ensino à distância dependem fortemente dos recursos intelectuais das famílias. E Portugal destaca-se no panorama internacional pelo reduzido número de crianças cuja mãe tem o ensino superior. “Somos um país em que os recursos intelectuais dos pais são parcos para ajudar as crianças”, enfatiza a investigadora.

A este propósito, e em jeito de introdução aos números, vale a pena lembrar que a literatura científica demonstra que o contributo das mães tende a ser mais importante do que o dos pais no desempenho académico das crianças e que houve um maior investimento da mãe no acompanhamento escolar em casa durante o confinamento do início de 2020. No Reino Unido, por exemplo, os investigadores do Centre Longitudinal Studies concluíram, a partir de uma amostra de 18 mil pessoas, que as mães somaram em média cinco horas diárias de apoio escolar aos filhos, por oposição a apenas duas horas dos pais.

Os números portugueses, então: nos 4.º, 6.º e 9.º anos, cerca de 20% dos alunos não têm mães com formação superior. E os indicadores oficiais mostram a este propósito que, na disciplina de Matemática do 9.º ano, a percentagem dos alunos com negativa “é 30 pontos percentuais superior entre os que não têm uma mãe com formação universitária”. Em termos práticos, “uma larga maioria das famílias pode ser confrontada com dificuldades para acompanhar devidamente as crianças nas suas aprendizagens”.

Com o ensino em casa, fosso agravou-se 36%

Os dados que provêm do Ministério da Educação (ME) também mostram que, mesmo no seu funcionamento habitual, “o sistema de ensino é fortemente desigual”. Se atendermos aos resultados das provas de aferição e dos exames nacionais realizados entre 2008 e 2018, conclui-se que a diferença de desempenho a Matemática, por exemplo, anda entre os 10 e os 20 pontos percentuais, consoante os alunos tenham ou não acesso a Acção Social Escolar. Dito de outro modo, “a percentagem de alunos com acção social escolar com nota máxima é cerca de metade da dos alunos sem este apoio”.

Em Portugal não existem indicadores que permitam aferir ao pormenor e com fiabilidade como correu o ensino em casa em termos de aprendizagens. Lá fora, sim. Os dados de 2019 mostravam que, no Reino Unido, o fosso educativo dos alunos mais desfavorecidos era equivalente a 9,3 meses no ensino básico e de 18,1 meses no secundário. Ora, calcula-se que o estudo em casa tenha feito aumentar em 36% o fosso entre os alunos desfavorecidos e os seus pares. Os dados resultantes do primeiro confinamento também permitem concluir que os alunos do ensino primário apresentam em média um atraso de dois meses em relação aos alunos da mesma idade, mas de anos anteriores. No caso dos alunos mais desfavorecidos, esse atraso atinge os sete meses.