Bravo! Agora é que vamos vacinar os octo… milenários?

Todos exageramos, não é novidade. Quando se diz “Já ouvi isso um milhão de vezes”, “sei disso há séculos” ou “toda a gente sabe que é assim”, é óbvio que se trata de exageros usados intencionalmente e vulgarizados na linguagem coloquial. Hipérboles, é como se lhes chama. Mas um ministro, que já era uma hipérbole de si mesmo e da sua função, foi mais longe, há dias, ao anunciar no Parlamento, eufórico e determinado, vacinas “para as pessoas com mais de 80 mil anos.” Ninguém esperava tal mordomia, naquela tarde de 28 de Janeiro.

Mas o certo é que, às exactas 15 horas e 53 minutos, quando o país assistia em directo pela televisão ao debate sobre o magno problema do programa de vacinação nacional, e enquanto em rodapé íamos sendo informados que num país chamado Brasil um senhor chamado Bolsonaro respondera “com palavrões e insultos a denúncias de corrupção no Governo” (no dele, é bom de ver), o ministro Eduardo Cabrita até pareceu inchar, perante o hemiciclo, quando declarou, exaltado: “O programa de vacinação que vai agora avançar, sim, já para os bombeiros, sim, já para as pessoas com co-morbilidades, sim, já para as pessoas com mais de 80 mil anos! Em tempo de coesão nacional, em tempo de combate à pandemia, não é tempo para a demagogia!”

Ora sabendo nós que Portugal é bem mais novinho (oficialmente, completará uns escassos 878 anos em 2021) e que não se ouviu, na sequência de tão enfática quanto patética declaração, qualquer sonora gargalhada na assembleia, o caso é de cismar. Que teria sucedido se o ministro declarasse que iriam ser também vacinados automóveis, electrodomésticos ou até as cadeiras, infelizmente vazias, dos cinemas? Manter-se-ia o pendor sorumbático da audiência? Claro que se este episódio se passasse em plena I República, a menção dos “80 mil anos” dava direito a chapéus pelo ar, berrarias, insultos e talvez um ou outro episódio consumado de pugilato. Mas agora não. Talvez antes das vacinas (que escasseiam e tardam) tenham distribuído anestesias.

Quem foi que disse que “em tempo de combate à pandemia, não é tempo para a demagogia”? O ministro dos 80 mil anos, que nem se deu ao trabalho de emendar a sua lunática gaffe. Só que, dando razão ao velho provérbio popular “em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão”, a escassez e as trapalhadas associadas às vacinações (quem tem mais direito, quem vai primeiro, quem se mete à frente de quem e porquê) são fonte fértil de demagogias, a começar por quem diz, enfático, não ser tempo delas. Não devia ser, até por decoro, mas é, esgrimindo-se argumentos absurdos enquanto o número de infecções e mortes aumenta.

Até que se acertem agulhas (e a palavra não podia ser mais adequada) neste magno tema, há quem não deixe esmorecer o humor nestes negros tempos e, mesmo sem prometer vacinas a neandertais ou Homo sapiens, procure fazer-nos sorrir. A par dos muitos cartoons ou pequenos vídeos que circulam nas redes sociais, alguns de antologia e outros de fraco gosto, foi editado em finais do ano passado um livrinho intitulado Gente (con)fina(da) é outra coisa. O seu autor, que assina Zépestana, publicou regularmente cartoons há muitos anos, em jornais que o tempo levou, como o Diário de Lisboa, A Capital, O Século, o Comércio do Funchal ou a revista Vida Mundial. Depois foi exercer a profissão para a qual se formara, Direito, e deixou os desenhos. Até que, jubilado, a eles voltou, mantendo no Facebook uma página intitulada Os Grisalhos.

E foi a partir dos cartoons que ali publicou entre Março e Setembro de 2020, em sete meses de pandemia, que nasceu o livro. Consciente, diz ele na nota introdutória (“aos meus bisnetos (se os houver)”), de que a covid-19 “deixou marcas devastadoras em todos os continentes, na saúde pública e na economia”, não é esse o mote dos seus desenhos. “Galhofar com o sofrimento e a tragédia seria”, diz, “mais do que uma desfaçatez e uma afronta, uma verdadeira obscenidade.” Mas tudo o resto está lá: a corrida ao papel higiénico, as máscaras, o distanciamento social, os cuidados e sintomas, as cenas caricatas (e são tantas) do confinamento. O senhor dos 80 mil anos não destoaria neste cenário. Entre tantas anedotas, era mais uma. E das grandes.