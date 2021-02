Jardim defende governo de salvação nacional e “mudança urgente” no PSD

O antigo presidente do governo da Madeira está preocupado com os extremos políticos que podem ser captados pelo “meio Portugal que não adere ao presente estado de coisas”.

Alberto João Jardim defende que Portugal precisa de um “governo de salvação nacional” e que o PSD carece de uma “mudança urgente” para liderar a “transformação do sistema político” e captar o “eleitorado que não vota”.

“Tenho uma grande amizade pessoal para com Rui Rio. Admiro-lhe a firmeza nos princípios e nos valores, bem como o seu humanismo, inteligência, patriotismo e humildade. Portanto, não está em causa a lealdade que lhe devo, mas é urgentíssimo que o PSD mude”, defende Jardim, num texto publicado hoje no Jornal da Madeira.

Com o título “Repor o PSD”, o artigo sustenta que se impõe “saber convencer com racionalidade a metade dos portugueses que não vota” e que tal começa por um “compromisso sério e credível de, sempre em regime democrático, alterar o sistema político”, um propósito que deve ser “imediato” antes “que os extremos políticos captem o meio Portugal que não adere ao presente estado de coisas”.

Para o antigo presidente do PSD-Madeira e do governo regional, o “triunfo irresponsável do politicamente correcto” salda-se, hoje, numa grande abstenção de portugueses “claramente alérgicos à situação política em Portugal”, o que abriu espaço para a “extrema-direita monopolizar as motivações e necessidades de tantos portugueses”.

“O emburguesamento da ‘classe política’, também no PSD, trouxe o partido a um situacionismo - principalmente com Passos Coelho e seus teóricos da ‘praga grisalha’ - sem inteligência para sair do culto do ‘politicamente correcto'”, escreve. E acrescenta: “Em vez de liderarmos a transformação do sistema político, por dentro como sempre defendi, hoje temos uma pseudo-esquerda troglodita que sacraliza cega e conservadoramente a Constituição de 1976.”

O antigo líder do PSD-M propõe uma estratégia para o PSD nacional, assente “num retorno às origens e a Sá Carneiro e “ser o PSD a se reassumir como o principal e único viável partido anti-sistema político, pressionando uma revisão constitucional para aperfeiçoamento e defesa do regime democrático”.

Em todo o território nacional, o “desencadeamento de uma doutrinação política efectiva sobre a social-democracia moldada no personalismo - Primado dos Direitos Fundamentais da Pessoa Humana sobre o Estado e as restantes Instituições - com exorcismo firme dos orçamentalismos e do genocídio social de 2011” e uma intervenção “permanente e agressiva contra a incompetência, as contradições e o descalabro dos Governos Costa”.

Alberto João Jardim propõe ainda “a absoluta necessidade de um governo de salvação nacional, com os partidos democráticos, dada a situação económico-social de Portugal piorar de dia para dia e o País ter caído para a cauda da Europa mesmo antes do covid-19”, facto que considera “absolutamente indispensável para os portugueses segurarem o Estado Social”.

O PSD, defende, não deve hesitar “na construção de um federalismo europeu”, deve liderar o processo de regionalização e reassumir-se “como nos tempos de Francisco Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Cavaco Silva e Durão Barroso”, como o “partido das autonomias, fazendo frente ao centralismo jacobino dos socialistas e ao colonialismo subjacente às lógicas comunistas e da extrema-direita”.