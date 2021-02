Revista Cais deixa as ruas, mas apela aos donativos: “O colete está suspenso, mas a vida não”

A regra é ficar em casa e, por isso, desde Janeiro que os vendedores da Cais já não podem sair à rua para vender a revista — ​é a segunda vez em menos de um ano que tal acontece. No entanto, “o colete está suspenso, mas a vida não”, como diz um dos slogans da mais recente campanha da associação de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo e exclusão social. É a pensar na vida de todos os vendedores e nos compromissos que tem para com os mesmos que a Cais decidiu disponibilizar online a edição de Janeiro (que arrancou em formato papel) e apela a donativos.

Foi em Abril de 2020 que se viram obrigados a abandonar a venda da revista nas ruas. Realidade que durou até Maio. O ano de 2021 começou com um déjà-vu: a Cais interrompeu, pela segunda vez em 27 anos (e, ao que tudo indica, até Março), as vendas nas ruas das cidades, o que significa que a grande maioria dos seus vendedores fica sem os rendimentos desta actividade e, portanto, sem capacidade económica para adquirir bens alimentares, pagar a renda da casa ou do quarto ou até mesmo ter acesso a medicamentos. A revista tem um custo de dois euros e 70% do valor é atribuído aos vendedores.

“Há uma crescente preocupação com o tempo que estarão em casa sem vender e, ao mesmo tempo, com a própria covid-19”, começa por explicar a gerente da associação Cais, Inês Braizinha, ao P3. “Eles entendem a situação, mas claro que ficam apreensivos. É uma garantia que lhes está a escapar. Estão numa situação muito frágil”, acrescenta. Ainda assim, a associação garante continuar a fazer um acompanhamento individual e regular aos seus vendedores quer presencialmente, quando se trata de receber os rendimentos, quer por telefone.

Foto Revista Cais

Desta forma, foi disponibilizado um PDF da edição do mês de Janeiro. A associação pede para que todos os que descarreguem a revista enviem um donativo, por transferência bancária, transferência multibanco ou através dos donativos do Facebook e Instagram, no valor mínimo de dois euros. Até ao momento, a Cais registou 1200 visitas ao site (quer para aceder à revista, quer para saber como se pode fazer um donativo).​

Como apoiar? Por transferência bancária (IBAN: PT50.0036 000099105891576.59);

Por referência multibanco: cais.pt/donativos;

Cheque: em nome de Associação Cais (Morada para envio: Rua do Vale Formoso de Cima, 49-55, 1950-265, Lisboa)

Donativos do Facebook e Instagram.

Quem o fizer está a contribuir para o propósito da organização: apoiar na procura activa de trabalho, proporcionar a frequência de formações e satisfazer as condições básicas de vida dos seus utentes, permitindo que sejam replicados exemplos de sucesso como a de Luís Santos, de 25 anos, que já conseguiu fazer uma formação e um estágio, e conta a sua história na revista.

Porque, como destaca em entrevista na mesma edição o presidente do Conselho Europeu, David Sassoli, a pandemia está a pôr a humanidade “à prova” e a mostrar “várias verdades" — “revelou a nossa fragilidade, a importância que temos uns para os outros, a importância da saúde pública, a importância de trabalhar em conjunto por um bem comum”.

Texto editado por Amanda Ribeiro