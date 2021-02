McDonald’s testa novo hambúrguer vegetariano na Escandinávia: é o McPlant

Desenvolvido em parceria com a Beyond Meat, o McPlant é feito de proteína de ervilha e já está à venda na Dinamarca e na Suécia.

A McDonald's iniciou a venda do hambúrguer McPlant na Dinamarca e Suécia. A gigante do fast-food tem assim a oportunidade de auscultar o mercado antes que mais locais lancem esta alternativa aos hambúrgueres de carne.

Em resposta à Bloomberg News, a empresa, sediada em Chicago, confirmou esta segunda-feira que o teste arrancou em Janeiro em alguns locais seleccionados. O McPlant, desenvolvido pela McDonald's com a Beyond Meat Inc., é feito a partir de proteína de ervilha, indicam os sites dinamarquês e sueco da McDonald's, revelando novos detalhes da composição do produto. A proteína de arroz é um ingrediente proteico secundário, segundo a McDonald's.

Os restaurantes estão a apressar-se a acrescentar produtos alimentares de origem vegetal aos seus menus para atrair consumidores preocupados com o ambiente, bem-estar animal e nutrição. No mercado dos EUA, o Impossible Whopper, da Burger King, feito pelo principal concorrente da Beyond Meat, tem sido um sucesso, mas muitas vezes as vendas de produtos de origem vegetal estabilizam após a procura inicial dos clientes que os experimentam pela primeira vez.

O McPlant actualmente à venda vem com queijo, alface, tomate, pickles, cebola, maionese, mostarda e ketchup.

O hambúrguer é cozinhado na mesma grelha que os hambúrgueres de carne, confirma a empresa, o que representa um problema para aqueles que seguem uma dieta vegan. A Restaurant Brands International Inc ., a que pertence a Burger King, enfrentou o mesmo desafio em 2019 porque os seus hambúrgueres feitos à base de soja eram cozinhados na mesma grelha que os de carne de vaca e de frango. Outras cadeias fizeram o mesmo, mas muitas vezes permitem que os clientes solicitem uma grelha diferente ou o microondas.

Segundo a McDonald's, o McPlant está disponível para ser lançado noutros mercados quando estes estiverem prontos. O teste da Suécia decorre até 15 de Março e o da Dinamarca até 12 de Abril.

A Escandinávia é um mercado-chave para alternativas de origem vegetal e as empresas de bens de consumo têm-no escolhido para novos lançamentos. Em 2018, a Unilever começou a vender gelados Magnum vegan na Suécia e na Finlândia.

Embora a McDonald's recorra à Beyond Meat para este teste dos hambúrgueres McPlant, não especifica os fornecedores para futuras implementações noutros mercados. A Beyond Meat, por seu turno, remeteu as perguntas para a McDonald's. O fabricante de carne vegetal disse que colaborou com a McDonald's, mas não ofereceu muitos detalhes do acordo.

O director executivo da McDonald's, Chris Kempczinski, descreve os alimentos de origem vegetal como “uma tendência contínua de consumo”. A empresa será “flexível” com o McPlant, que poderia ser “vendido como hambúrguer, um produto de frango ou sanduíche de pequeno-almoço”.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post