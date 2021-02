Preço dos testes PCR

Como se pode explicar que os testes PCR covid-19 efectuados por pessoas assintomáticas, logo sem possibilidade de obter receita médica, custem em Portugal 100 euros nos dois principais laboratórios (Unilabs e Germano de Sousa) sendo que em França por exemplo eles custam 53 euros? Não será caso para a Autoridade da Concorrência investigar? Lembro que esses testes são obrigatórios para pessoas querendo apanhar o avião em Portugal e entrar em França.

Mário Rui Martins, Matosinhos

Conceitos

Fico preocupado e até me sinto ofendido quando ouço ou leio qualquer político - e são tantos e tantas vezes - dizer “fizemos o nosso melhor” ou “o governo fez o melhor possível”. Porque possível e melhor possível são conceitos (muito) relativos, o meu possível ou melhor possível a jogar futebol ou a desenvolver teorias físicas é, de facto, o meu melhor possível mas está a milhas do razoavelmente possível do Ronaldo ou do Einstein, só para dar dois exemplos. E o meu melhor possível não chega, nem de longe, para marcar golos nem explicar as ondas gravíticas. Mas é e continua a ser o meu melhor possível.

É isso que devemos denunciar. Sim, vocês, governantes deste país, fazem de facto o vosso melhor possível mas o vosso melhor possível é pouco, não chega (sans blague!). A gente merece e quer melhores “melhores possíveis”.

Jorge Mónica, Parede

Portugal improdutivo

Com a pandemia, Portugal perdeu 17 milhões de turistas em 2020, e a dívida pública atingiu o máximo histórico de 133,7% face ao PIB. E, este ano, talvez ainda seja pior para todos, mas principalmente para milhares de pessoas que viviam/vivem do sector turístico.

Por desgraça nossa e por causa de quem tem estado nas rédeas do poder e de decisão, com políticas improdutivas de não criação de riqueza de bens essenciais para não dependermos exclusivamente do exterior, caímos nesta continuada dependência quase total, difícil de colmatar.

Até o povoléu, cada vez mais inculto no que toca essencialmente à sustentação independente de terceiros, tem o descaramento, quando instado a dizer o que é que faz para ser independente, afirmar que “não faço nada, compro tudo feito”. Assim não admira que um povo a viver ao sabor de outrem, se sujeite ao desdém e às esmolas de quem lhas der, como um vulgar sem-abrigo.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

A denúncia

Subscrevo inteiramente a carta de Vitor Serrão ao director do PÚBLICO, publicada ontem. A denúncia, seja sob que forma for, a denúncia é execrável; sofri com as denúncias desde o colega que denunciava o copianço nos pontos das aulas aos denunciantes à PIDE. Mas agora, a denúncia passou a ser um must; desde Ana Gomes a apoiar de pé o hacker Rui Pinto, aos políticos denunciando-se uns aos outros, agora os utilizadores fraudulentos das vacinas, tudo serve para a denúncia; de repente o nosso país parece ter-se vestido de roupagem imaculadamente branca; para mim, a denúncia e a inveja andam de mãos dadas, enquanto que a probidade e a competência parecem andarem arredias. Tive um professor na faculdade que quando estávamos a acabar o curso dizia: “rapaziada, vós ides entrar na vida dura, na vida de trabalho, mas lembrem-se duma coisa: fazer só faz quem sabe, mesmo mal feito, criticar qualquer besta crítica.” Adapta-se bem à denúncia.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Bode expiatório

O Governo anunciou que a vacinação indevida a pessoas não prioritárias pode chegar aos oito anos de prisão. No entanto, quem criminaliza o Governo e os partidos políticos representados na Assembleia da República que promoveram o “salvar o Natal”, contribuindo para o aumento exponencial de infectados e de mortos? O Governo está a usar um bode expiatório para a descoordenação do plano de vacinação à covid-19. Peçam ajuda aos russos. A Sputnik V que aterre em Portugal.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim