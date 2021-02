A UE não desperdiçará “nenhuma oportunidade” para aumentar produção de vacinas, promete Temido

Todos os eurodeputados que participaram na audição da ministra portuguesa da Saúde, Marta Temido, na comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar do Parlamento Europeu, esta quinta-feira, exprimiram a sua preocupação com a lentidão da campanha de vacinação contra a covid-19 na União Europeia. E todos eles quiseram saber o que mais pode ser feito para acelerar a produção de vacinas, e para assegurar a sua distribuição pelos 27 Estados membros nas quantidades e nos prazos previstos pelos contratos assinados com as empresas farmacêuticas que já receberam autorização de mercado para os seus produtos.

Marta Temido não terá ficado com a mínima dúvida, perante a sucessão de perguntas sobre os problemas de abastecimento que estão a comprometer a execução dos planos de vacinação, e também dos apelos à intervenção da presidência portuguesa, em apoio da Comissão Europeia na pressão sobre as empresas farmacêuticas, de que esta é grande prioridade política e o foco de todas as atenções em Bruxelas.

Na resposta, a ministra defendeu a estratégia de aquisição antecipada de vacinas da Comissão Europeia e repetiu várias vezes que Portugal “apoia totalmente” os esforços do executivo comunitário para “garantir que os contratos são rigorosamente cumpridos e executados”. Considerando que, actualmente, “o principal desafio” já não é da eficácia das vacinas mas da “capacidade industrial industrial produtiva”, Marta Temido prometeu que “não será perdida nenhuma oportunidade para aumentar a produção”, por exemplo através de incentivos para que “sejam concretizadas mais parcerias e alianças entre empresas” de forma a melhorar as cadeias de abastecimento.

Porém, rejeitou algumas soluções apontadas pelos eurodeputados, como o recurso a mecanismos de licenciamento compulsório, ou quebra de patentes, que na sua opinião, “podem acabar por ter um efeito contrário ao desejado”. Também não acolheu positivamente a sugestão do eurodeputado do PCP, João Ferreira, que perguntou se a presidência portuguesa estava disponível para “incentivar a diversificação das opções de compra pela UE, assumindo uma estratégia de cooperação com países que já estão mais avançados na produção e distribuição de vacinas”.

Segundo Marta Temido, a UE não deixará de “estar atenta às evoluções e à dinâmica do surgimento de novas vacinas” no mercado — a ministra confirmou mesmo que Bruxelas está a ultimar um novo contrato com a Novavax, que já submeteu os dados dos seus ensaios clínicos à avaliação da Agência Europeia do Medicamento. Mas “o actual portfolio garante uma boa representatividade das várias vacinas e o acesso às doses suficientes”, considerou.

Portugal com “semanas difíceis” pela frente

A ministra da Saúde terá ficado com uma outra certeza na sequência da troca de impressões com os membros do Parlamento Europeu: que Portugal conta com a solidariedade de todos os seus parceiros, e que estes estão disponíveis para ajudar o país a ultrapassar o momento difícil que atravessa em termos de gestão da pandemia. “Por favor diga-nos o que precisa, e como é que podemos fazer mais e melhor para apoiar Portugal”, perguntou o eurodeputado alemão, Peter Liese, que conduziu a sessão de trabalho.

A ministra manifestou o seu apreço pelas mensagens de solidariedade, e agradeceu as “numerosas” e “generosas” ofertas de ajuda que têm chegado a Portugal. “Temos ainda semanas difíceis pela frente”, reconheceu Marta Temido, acrescentando que “neste momento, estamos a trabalhar afincadamente para poder superar as dificuldades” e informando que o Governo “não hesitará” a recorrer aos apoios disponíveis no quadro dos mecanismos europeus ou no plano bilateral se se revelar necessário.

Com a incidência dos novos casos a registar uma descida tanto em termos da média a sete dias como a 14 dias, a ministra considerou que “a maior dificuldade com que nos deparamos agora é o cansaço dos nossos recursos humanos”, e nesse sentido reforçou o agradecimento à Alemanha que disponibilizou “o recurso mais precioso de qualquer sistema de saúde: profissionais competentes motivados” para o combate à pandemia.