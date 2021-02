Dois historiadores são acusados de “atentarem contra o bom nome de um herói polaco”, numa investigação em que revelam casos de cumplicidade de polacos com os nazis.

Um tribunal de Varsóvia, na Polónia, prepara-se para anunciar uma decisão que pode vir a restringir a liberdade de investigação histórica no país, no primeiro grande teste a uma lei que criminaliza referências à cumplicidade de polacos no Holocausto nazi.