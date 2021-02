O comboio na América rural está à espera do empurrão do “Amtrak Joe”

Esta semana, o senado norte-americano aprovou a nomeação de Pete Buttigieg como Secretário dos Transportes da Administração Biden. Com o panorama de ter na Casa Branca um presidente “amigo dos comboios” e um secretário alinhado com a sua mensagem, a América rural espera que haja uma mudança de paradigma e uma clara aposta no transporte ferroviário, que permita lançar novas ligações e melhorar os serviços. Neste P24 vamos até ao Montana, numa viagem conduzida por David Strohmaier, presidente do Conselho de Comissários do Condado de Missoula e director da Big Sky, a autoridade de transporte ferroviário do Montana, que quer que os comboios de passageiros voltem ao sul do estado.

