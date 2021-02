Angola: disparos nas ruas do Cafunfo na madrugada desta quinta-feira feriram uma pessoa

A instabilidade continua na cidade da Lunda Norte angolana, onde no sábado as forças de segurança mataram pelo menos dez pessoas ao investir contra uma manifestação.

Uma pessoa foi baleada na madrugada desta quinta-feira na cidade de Cafunfo, na Lunda Norte angolana, onde no sábado passado as forças de segurança avançaram sobre uma manifestação matando pelo menos dez pessoas, segundo confirmaram organizações não-governamentais, entre elas a Amnistia Internacional.

De acordo com o activista social Jordan Muacabinza, morador no Cafunfo, o tiroteio desta madrugada aconteceu no bairro Elevação e um jovem terá ficado ferido num pé.

“Houve muitos disparos como se fosse um confronto entre as forças do Governo e os inimigos”, contou Muacabinza, que pede ao Presidente João Lourenço que intervenha no sentido de “apaziguar” a população.

“Aqui não estão a permitir aos activistas e defensores dos direitos humanos exercerem livremente o direito de investigar estes casos”, disse Jordan Muacabinza, acrescentando estar a ser ameaçado de morte.

Os jornalistas da Lusa que se encontram no local ouviram também os disparos por volta das 3h30. A Lusa contactou os responsáveis do Ministério do Interior, que remeteram esclarecimentos para mais tarde.

No sábado, pelo menos dez pessoas morreram e um número indeterminado ficou ferido na investida da polícia e das Forças Armadas Angolanas contra a manifestação a exigir a melhoria das condições de vida na Lunda Norte. A polícia diz terem sido mortas seis pessoas e acusam o Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe (MPLT), que promoveu o protesto, de instigar a rebelião, afirmando que as mortes ocorreram durante uma tentativa de invasão da esquadra.

As imagens de vídeo que chegaram ao PÚBLICO mostram as forças de segurança a disparar contra os manifestantes nas ruas do Cafunfo. E moradores da cidade e activistas sociais, assim como o MPLT, afirmam que a polícia disparou indiscriminadamente contra manifestantes que estavam desarmados, com o balanço do número de mortes a variar entre seis e 25.

Organizações internacionais, bispos católicos de Angola e a oposição condenaram o que dizem ter sido “um massacre” e pedem ao Governo que investigue a actuação das forças da ordem e criminalize os responsáveis.