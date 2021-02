Cannes tem um novo museu — e é preciso mergulhar para ver estas máscaras gigantes

Já é possível mergulhar e apreciar os seis retratos tridimensionais — cada um com mais de dois metros de altura e dez toneladas de peso. Esta é a primeira instalação de Jason de Caires Taylor no Mediterrâneo.

Um novo museu subaquático foi inaugurado em Cannes, França, a 1 de Fevereiro. Financiado pelo município, o projecto levou mais de quatro anos a ser desenvolvido.

Entre os dois e os três metros de profundidade, numa zona de areia branca, esta é a primeira instalação de Jason de Caires Taylor no Mediterrâneo — ao largo da parte sul de Sainte-Marguerite, uma das ilhas Lérins —, uma série monumental de seis retratos tridimensionais, cada um com mais de dois metros de altura e dez toneladas de peso.

Foto @jasondecairestaylor

As seis obras são baseadas em retratos de membros locais da comunidade, cobrindo uma variedade de idades e profissões — Maurice, por exemplo, um pescador local de 80 anos, e Anouk, um miúdo de nove anos —, sendo que o tema das máscaras remete para a história da ilha de Sainte-Marguerite, conhecida como o local onde O Homem da Máscara de Ferro esteve preso.

“As máscaras divididas funcionam como uma metáfora para o oceano. Um lado da máscara mostra força e resiliência, o outro lado fragilidade e decadência. Da terra, vemos a superfície, calma e serena, ou poderosa e majestosa. Esta é a visão da máscara do mar. No entanto, abaixo da superfície está um ecossistema frágil e equilibrado — que tem sido continuamente degradado e poluído ao longo dos anos pela actividade humana”, descreve Jason, que há muito se dedica a chamar a atenção para o mar como uma biosfera frágil e com necessidade urgente de protecção.

Foto Jason de Caires Taylor

O projecto teve como base a limpeza de uma zona com estruturas marítimas abandonadas. Removidos os detritos, motores e tubagem, foram utilizados apenas materiais com ph neutro de forma a atrair a fauna e flora. O local foi isolado de barcos, tornando-o seguro para mergulhadores e evitando possíveis danos pelas âncoras tanto nas esculturas como nos prados de ervas marinhas.

A pouca profundidade e a proximidade com a costa tornam o local facilmente acessível e as águas cristalinas fornecem as condições ideais para mergulho com snorkel.