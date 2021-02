BPI “reservou” 151 milhões para impactos futuros da pandemia

Banco afasta “situação de alarme” criada com o fim das moratórias de crédito, mas defende medidas de longo prazo para sectores mais afectados.

O BPI registou no exercício de 2020 um lucro consolidado de 104,8 milhões de euros, bem longe dos 327,9 milhões de euros obtidos em 2019, como a actividade em Portugal a “encolher” para 84,3 milhões de euros (face a 231 milhões de euros em 2019). Para a diminuição de 68% dos resultados líquidos, divulgados esta quinta-feira, contribuiu “a constituição de 151 milhões de euros de imparidades de crédito líquidas, incluindo imparidades não alocadas de 97 milhões de euros, para prevenir impactos futuros da pandemia”.

Em conferência de Imprensa, João Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, referiu que “grande parte das imparidades foram feitas por prudência”, e procurou desdramatizar o impacto fim das moratórias de crédito no banco e no sistema financeiro em geral.

“É prematuro” dizer-se que “haverá uma situação de alarme” com o fim da suspensão dos pagamentos dos empréstimos (capital e juros ou apenas uma das componentes), admitiu o presidente do banco que faz parte do grupo espanhol Caixabank.

Mas reconhece, do lado das empresas, que a situação dos empréstimos objecto de moratória não é toda igual. “Acredito que haverá muitas dificuldades em alguns sectores”, referiu, defendendo, por isso, que novos apoios sejam direccionados para os sectores mais afectados.

Para João Oliveira e Costa, as novas soluções de apoio à recuperação da economia “devem ser de longo prazo e não de curto”, e elenca como sectores a necessitar de maior atenção os ligados ao turismo, à restauração, ao automóvel, aos transportes, à economia social e à cultura.

No final de 2020, BPI tinha 97,5 mil contratos abrangidos pelas moratórias concedidas no âmbito da pandemia de covid-19, correspondentes a 5620 milhões de euros, a esmagadora maioria incluídas na chamada moratória legal ou pública.

Do total de moratórias, que o banco diz acompanhar “muito de perto”, 98,2% estavam em situação regular. Em valor, 2495 milhões de euros dizem respeito a crédito à habitação, 333 milhões a crédito pessoal e financiamento automóvel, e 2792 milhões de euros de crédito a empresas.