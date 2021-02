Uma reviravolta que reforça a emancipação do Sp. Braga

Minhotos terminam a primeira volta do campeonato a três pontos do segundo lugar, após triunfo sobre o Portimonense.

O Sp. Braga pós-mercado de transferências de Inverno continua a ganhar. Já sem Paulinho, mas com duas caras novas, a equipa minhota sofreu para derrubar o Portimonense (2-1), que esteve em vantagem durante larga parte do encontro. No final, porém, a reviravolta valeu aos bracarenses uma aproximação ao FC Porto na classificação.

Directamente de Alvalade para o “onze” do Sp. Braga, Borja e Sporar foram escolhidos como titulares por Carlos Carvalhal. O lateral colombiano, sempre muito ofensivo, ainda conseguiu algumas combinações com Galeno, mas foi Ricardo Horta que, no primeiro tempo, mais ameaçou a baliza algarvia.

Antes disso, porém, os minhotos sofriam uma contrariedade, com a lesão de Castro a forçar uma substituição logo aos 9’. Mas o Portimonense também foi obrigado a uma alteração, na baliza, com Samuel a ser lançado para o lugar de Ricardo, pouco antes da meia hora.

Nessa altura, já os visitantes se tinham adiantado no marcador. Numa transição muito bem desenhada, que passou com subtileza pelo corredor central até à aceleração de Beto, Aylton Boa Morte surgiu ao segundo poste a concluir (23’).

O Portimonense surpreendia e forçava os minhotos a elevarem os níveis de intensidade. Até porque a organização defensiva dos algarvios obrigava o adversário a manobrar por fora, deixando-o especialmente dependente das iniciativas de Galeno e de Ricardo Horta. E se é verdade que ambos chegaram algumas vezes a zonas de definição, raramente decidiram da melhor forma.

Ia ser preciso uma alternativa, já que Sporar raramente foi solicitado nas zonas em que é mais eficaz. E ela saiu dos pés de Lucas Piazón, que numa das poucas ocasiões em que conseguiu enquadrar-se com a baliza, desferiu um remate imparável, estreando-se a marcar pelos bracarenses (63’).

O golo do empate foi o catalisador para a reviravolta no resultado, consumada da marca de grande penalidade, com Horta único como protagonista. O extremo foi carregado por Lucas Possignolo na área e foi ele próprio a converter o castigo máximo, estabelecendo o 1-2, aos 73’.

As movimentações a partir do banco já tinha começado, por essa altura, mas o risco acrescido que Paulo Sérgio se mostrou disposto a correr, ao lançar Anderson, Bruno Moreira e Fabrício para o ataque, acabou por não produzir os efeitos que o técnico certamente desejaria. Até porque o máximo que os algarvios conseguiam era espreitar, aqui e ali, um ou outro contra-ataque.

A derradeira ocasião dos visitantes chegou, de resto, de bola parada, com Lucas Tagliapetra a testar a capacidade de reacção de Matheus, num lance com dupla intervenção do guarda-redes brasileiro. Foram duas defesas que seguraram três pontos — três pontos, a diferença que separa agora o Sp. Braga do Benfica (quarto) e do FC Porto (segundo).