Nanu retirado de ambulância durante o FC Porto-Belenenses SAD após choque violento

Nanu foi retirado de ambulância do relvado do Jamor, após um choque violento contra o guarda-redes da Belenenses SAD, Stanislav Kritsyuk.

Corria o minuto 86’ e os “dragões” procuravam incessantemente um golo que permitisse alterar o nulo que se mantém no jogo. Após um cruzamento para a área do Belenenses SAD, o guarda-redes do emblema “azul” choca contra Nanú, que caiu desamparado no relvado.

De imediato, os jogadores de ambas as equipas reuniram-se junto do lateral, pedindo ao árbitro a entrada da equipa médica. Percebendo-se a gravidade do choque, uma das ambulâncias presentes no estádio deu entrada no relvado.

Após ser estabilizado, o jogador foi agora transportado no veículo dos bombeiros para o hospital, onde será avaliado.