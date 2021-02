Liverpool proibido de entrar na Alemanha para jogar com RB Leipzig

A situação da pandemia no Reino Unido levou as autoridades alemãs a tomarem esta decisão.

O Liverpool não poderá entrar na Alemanha em 16 de Fevereiro para jogar com o RB Leipzig, para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, referiu nesta quinta-feira a polícia alemã, devido às restrições contra a covid-19.

A polícia federal rejeitou um pedido do clube alemão, que pediu uma autorização especial para os campeões ingleses jogarem a partida, e um porta-voz do Ministério do Interior da Alemanha explicou que esta situação não se encontra prevista entre as excepções de entrada no país de pessoas provenientes de zonas com transmissão comunitária elevada do novo coronavírus.

O RB Leipzig terá agora de encontrar uma sede neutra e assumir os custos da mudança, com a UEFA a pedir uma solução até dia 8 de Fevereiro. Essa poderá também passar por jogar a primeira mão em Inglaterra e apenas a segunda na Alemanha, em 10 de Março.

O clube alemão terá de encontrar uma solução que os ingleses aceitem ou “arrisca-se” a perder a partida por 3-0, segundo indicações da UEFA.

Segundo os regulamentos do organismo de cúpula do futebol europeu, “o clube que joga em casa” tem a responsabilidade de “oferecer uma solução substituta adequada”, que poderá ser localizada “num país neutro de um membro da UEFA”, desde que ambos os clubes concordem.

Estes problemas, de resto, poderão também vir a afectar a eliminatória entre o Borussia Monchengladbach e o Manchester City, com a partida na Alemanha marcada para 24 de Fevereiro, sete dias depois do fim das medidas em vigor quanto a viagens provenientes do Reino Unido.

Já o campeão em título, o Bayern Munique, defronta a Lazio nesta ronda, com as duas mãos de fora do período abrangido pelas medidas, e a Itália alvo de restrições diferentes. O FC Porto representa Portugal nesta fase, contra a Juventus (Itália).