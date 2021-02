O bom início de Tuchel impôs-se à má fase de Mourinho

O treinador alemão Thomas Tuchel continuou nesta quinta-feira o seu bom início como técnico do Chelsea, onde substituiu no cargo Frank Lampard, ao derrotar o Tottenham de José Mourinho por 1-0. Bastou um golo de penálti, apontado por Jorginho. Mas o resultado magro não espelha a superioridade dos “blues” sobre os seus aversários.

No cargo há pouco mais de uma semana, Tuchel conseguiu que o Chelsea somasse sete pontos nos três primeiros jogos da Premier League que realizou enquanto treinador, não tendo sofrido qualquer golo.

Uma grande penalidade convertida por Jorginho, ao minuto 24, castigando uma falta desnecessária de Eric Dier sobre Timo Werner, decidiu a partida desta quinta-feira. Mas a vitória pela margem mínima não reflecte o constante domínio que os “blues” tiveram sobre o Tottenham.

A equipa orientada por José Mourinho atravessa um mau momento e, com o desaire desta quinta-feira, somou a sua terceira derrota consecutiva no campeonato, algo que já não sucedia desde 2012.

O Chelsea dispôs de várias oportunidades para dilatar o marcador, em especial depois do intervalo, as melhores das quais foram protagonizadas por Callum Hudson-Odoi e Mason Mount, embora nos minutos finais do encontro, o ex-benfiquista Carlos Vinícius, que foi titular no lugar habitualmente ocupado por Harry Kane (lesionado), tenha falhado uma ocasião clamorosa para empatar.

O triunfo do Chelsea, contudo, foi indiscutível e permitiu à formação londrina subir ao sexto lugar, enquanto o Tottenham, que em Dezembro chegou a liderar a classificação da Premier League, caiu para o oitavo posto.